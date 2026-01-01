YongNuo YN360S 5500K осветитель светодиодный

Описание

Светильник оборудован цифровым диммером с табло и системой автоматической экономии электроэнергии.

Управление возможно как в ручном режиме так и дистанционно с помощью смартфона. Для дистанционного управления надо скачать приложение под IOS/ANDROID с официального веб-сайта YONGNUO или сканирование QR-кода с коробки от светильника.

Питание светильника может осуществляться с помощью аккумуляторов стандарта SONY NP-F различной емкости или их клонов. Также для постоянной работы можно использовать стандартный блок питания на 12В 2 А, YONGNUO рекомендует FJ-SW1202000E EURO.

Блок питания и аккумуляторы в комплект не входят и приобретается отдельно.

Характеристики:

источник света - 148 LED светодиодов

цветовая температура - 5500 K

угол освещения, град. - 110

индекс цветопередачи - ≥95

выходная мощность - 15 W

люмен - 1480 LM

внешнее питание - 12 В

эффективная дальность действия управления от смартфона, м - ≤15

управление через смартфон Bluetooth - 4.0 (устанавливается бесплатное приложение)

средний срок службы светодиодов осветителя, ч - 50000

размер, мм - 465х64х35



