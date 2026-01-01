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YongNuo YN360S 5500K осветитель светодиодный
YongNuo YN360S 5500K осветитель светодиодный
YongNuo YN360S 5500K осветитель светодиодный
YongNuo YN360S 5500K осветитель светодиодный

YongNuo YN360S 5500K осветитель светодиодный

Yongnuo
Артикул: NVF-9879

YongNuo YN360S EURO - осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K.

Светильник состоит из 148 LED-светидиодов последнего поколения с увеличенной яркостью воспроизведения и долгим сроком работы (до 50000 часов).


Описание

Светильник оборудован цифровым диммером с табло и системой автоматической экономии электроэнергии.

Управление возможно как в ручном режиме так и дистанционно с помощью смартфона. Для дистанционного управления надо скачать приложение под IOS/ANDROID с официального веб-сайта YONGNUO или сканирование QR-кода с коробки от светильника.

Питание светильника может осуществляться с помощью аккумуляторов стандарта SONY NP-F различной емкости или их клонов. Также для постоянной работы можно использовать стандартный блок питания на 12В 2 А, YONGNUO рекомендует FJ-SW1202000E EURO.

Блок питания и аккумуляторы в комплект не входят и приобретается отдельно.

Характеристики:

  • источник света - 148 LED светодиодов
  • цветовая температура - 5500 K
  • угол освещения, град. - 110
  • индекс цветопередачи - ≥95
  • выходная мощность - 15 W
  • люмен - 1480 LM
  • внешнее питание - 12 В
  • эффективная дальность действия управления от смартфона, м - ≤15
  • управление через смартфон Bluetooth - 4.0 (устанавливается бесплатное приложение)
  • средний срок службы светодиодов осветителя, ч - 50000
  • размер, мм - 465х64х35


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