images
images
images
images
images
Raylab RL-LED06 осветитель светодиодный 5500K 2000mAh
Raylab RL-LED06 осветитель светодиодный 5500K 2000mAh
Raylab RL-LED06 осветитель светодиодный 5500K 2000mAh
Raylab RL-LED06 осветитель светодиодный 5500K 2000mAh
Raylab RL-LED06 осветитель светодиодный 5500K 2000mAh

Raylab RL-LED06 осветитель светодиодный 5500K 2000mAh

Raylab
Артикул: DAN-7655

Raylab LED06 – мобильный светодиодный осветитель для блогеров и фотографов
(сэлфи, предметной и макро съемки).

Описание

Характеристики :

  • Мощность лампы, Вт: 6
  • Цветовая температура, K: 5500±200К
  • Комплектация: зарядка USB Type-C \ осветитель
  • Тип лампы: LED
  • Количество ламп: 49
  • Срок службы LED: 50 000 часов
  • Угол рассеивания: 60°
  • CRI: ≥95
  • Световой поток, Лм: 800
  • Регулировка мощности: 10 ступеней
  • Питание: DC3.0V
  • Система охлаждения: пассивное
  • Рабочая температура: 0-45°C
  • Сетевой кабель, м: 0.3м
  • Частота беспроводной передачи: 10G
  • Материал корпуса: ABS пластик
  • Размеры осветителя: 7.5*6*3.1 см
  • Вес осветителя: 0.118 кг
  • Аккумулятор: включен

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon SB-120 световой бокс-куб (лайт-куб, фотобокс)
Арт. FTR-949
Grifon SB-120 световой бокс-куб (лайт-куб, фотобокс)
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-120 – стандартный фотобокс 120х120х120 см для предметной бестеневой съемки больших предметов.

В комплект входит дополнительно еще четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 3,5 кг.

 

5 180 ₽
В корзину
YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов
Арт. OLE-1002
YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo LED YN-0906II – светодиодный осветитель мощностью 5W, предназначен для работы с фото- и видеокамерами.

Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.

4 090 ₽
В корзину

Видео

Самоучитель по селфи
Самоучитель по селфи
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.