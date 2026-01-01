Raylab RL-LED06 осветитель светодиодный 5500K 2000mAh

Характеристики :
- Мощность лампы, Вт: 6
- Цветовая температура, K: 5500±200К
- Комплектация: зарядка USB Type-C \ осветитель
- Тип лампы: LED
- Количество ламп: 49
- Срок службы LED: 50 000 часов
- Угол рассеивания: 60°
- CRI: ≥95
- Световой поток, Лм: 800
- Регулировка мощности: 10 ступеней
- Питание: DC3.0V
- Система охлаждения: пассивное
- Рабочая температура: 0-45°C
- Сетевой кабель, м: 0.3м
- Частота беспроводной передачи: 10G
- Материал корпуса: ABS пластик
- Размеры осветителя: 7.5*6*3.1 см
- Вес осветителя: 0.118 кг
- Аккумулятор: включен