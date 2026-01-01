images
GreenBean LED BOX 312 накамерный светодиодный осветитель

GreenBean LED BOX 312 накамерный светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: NVF-2130

GreenBean LED BOX 312 – накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 312 ярких светодиодов, 1610 Лк/1 м, имеется плавная регулировка яркости 10–100%, снабжен аккумулятором в комплекте. При необходимости есть возможность объединения приборов в группу.

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 312 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200 К (лампа накаливания). Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.

Сверху и снизу на корпусе находятся салазки, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 312 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Цифровой контроллер, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (многоступенчатое диммирование без мерцания в выбранном положении), позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.

Емкости аккумулятора хватит примерно на 100 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 312
  • освещенность – 1610 Лк/1 м
  • угол светового пучка, град. – 60
  • цветовая температура – 5600 К или 3200 К(с фильтром)
  • продолжительность автономной работы, мин. – ~100
  • мощность, Вт – 12,54
  • рабочее напряжение, В – 7,4–14,8; постоянный ток
  • тип батареи – перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 2200 мАч, 7,4 В
  • время перезарядки батареи, ч ~4-5
  • размер корпуса, мм – 190х115х44
  • вес, г – 350 (без аккумуляторов)

Комплектация

  • Осветитель GreenBean LED BOX 312.
  • Аккумулятор емкостью 2200 мАч – 2 шт.
  • Зарядное устройство.
  • Сетевой и автомобильный адаптеры питания.
  • Кронштейн с шаровой головой и посадочными разъемами типа «башмак» и 1/4".
  • Фильтр, понижающий цветовую температуру (3200К), матовый рассеивающий фильтр.
  • Сумка-чехол с ручкой и жесткими стенками.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit комплект из трех профессиональных студийных стоек
Арт. NVF-1666
Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit комплект из трех профессиональных студийных стоек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit – набор профессиональных алюминиевых стоек Manfrotto 1052BAC для студийного оборудования. Стойки изготовлены по технологии Adapto. Снабжены пневмоамортизаторами. Максимальная нагрузка стойки 5 кг. Цвет черный.

64 090 ₽
В корзину
Manfrotto 1052BAC Master stand профессиональная трехсекционная алюминиевая стойка
Арт. NVF-1665
Manfrotto 1052BAC Master stand профессиональная трехсекционная алюминиевая стойка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.

21 990 ₽
В корзину
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Арт. NVF-9608
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist - штатив и видеоголовка для фотокамеры.

Модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия - 1,64 кг. Максимальная нагрузка на штатив - 4 кг.

Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет - черный.

46 790 ₽
В корзину

Видео

Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши
Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши
Битва мобильных стоек для фотографа
Битва мобильных стоек для фотографа
Амира Фриц
Амира Фриц
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.