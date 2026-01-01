GreenBean LED BOX 312 накамерный светодиодный осветитель

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 312 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), в комплекте фильтр 3200 К (лампа накаливания). Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Толщина корпуса всего 50 мм (с установленными аккумуляторами), благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.
Сверху и снизу на корпусе находятся салазки, для соединения нескольких приборов GreenBean LED BOX 312 в группу. Конверсионный и рассеивающий фильтры фиксируются с помощью магнитных защелок и значительно расширяют возможности осветителя.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Цифровой контроллер, работающий по методу
Емкости аккумулятора хватит примерно на 100 минут автономной работы, на панели управления находится кнопка индикации заряда батареи. Осветитель может работать от сетевого или автомобильного адаптера питания из комплекта.
Характеристики:
- количество светодиодов – 312
- освещенность – 1610 Лк/1 м
- угол светового пучка, град. – 60
- цветовая температура – 5600 К или 3200 К(с фильтром)
- продолжительность автономной работы, мин. – ~100
- мощность, Вт – 12,54
- рабочее напряжение, В – 7,4–14,8; постоянный ток
- тип батареи – перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 2200 мАч, 7,4 В
- время перезарядки батареи, ч ~4-5
- размер корпуса, мм – 190х115х44
- вес, г – 350 (без аккумуляторов)