Godox LMS-60G петличный микрофон

Описание

Модель микрофона Godox LMS-60G имеет переключатель уровня усиления 0дБ/-10дБ и аудиовыход для подключения наушников, чтобы оперативно отслеживать уровень звукового сигнала и реагировать на звуки повышенной громкости при записи репортажа.

Широкий частотный диапазон, и высокая чувствительность микрофона позволят записывать естественно звучащую речь и другие звуки. Соотношение сигнал/шум 74 дБ помогает снизить уровень шума и шипения при записи чистого звука профессионального качества.

Микрофон совместим практически с любым записывающим устройством с разъемом mini jack 3,5 мм, а переходник с mini jack 3,5 мм на jack 6,35 мм позволит подключить микрофон к еще большему количеству устройств. Прибор также имеет переключаемый режимам работы камера (camera) и смартфон (off/smartphone).

Питание микрофона осуществляется двумя способами. Во время записи видео на камеру смартфона, микрофон питается непосредственно от мобильного устройства и не требует использование батареи. При записи на камеру, микрофон питается от прилагаемой батареи LR44.

Характеристики: