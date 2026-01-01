Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки

Описание

Осветитель работает в режиме постоянного света и в режиме вспышки. В режиме постоянного света яркость светового потока регулируется от 0 до 18 Вт с шагом 1 процент. В режиме вспышки мощность осветителя увеличивается в 3 раза, а постоянный свет используется в качестве моделирующего.

На тыльной части распологается встроенный ЖК-дисплей, который отображает цветовую температуру, яркость, заряд батареи, номер радиоканала канала и др. Панель управления состоит из двух крупных кнопок-димеров слева и справа от ЖК-дисплея и функциональных клавиш, позволяющих устанавливать параметры осветителя в режиме постоянного света и в режиме вспышки, а также настраивать радиоканал.

Над дисплеем находится аккумуляторная площадка для крепления аккумулятора NP-F (батарея не входит в комплект). Штатное питание осуществляется от комплектного сетевого адаптера.

Осветитель оснащен беспроводной системой дистанционного управления Godox X на частоте 2,4 ГГц и системой подключения по каналу Bluetooth. В режиме постоянного света осветитель может управляться пультом дистанционного управления (в комплект не входит), средствами Godox X и даже со смартфона с установленным мобильным приложением GodoxPhoto. В режиме импульсного света - при помощи смартфона, дополнительно приобретаемого беспроводного пульта Godox серии X Pro или Х2, через синхроразъем.

Съемные складные шторки с серебристой фактурной поверхностью помогают контролировать направление распространение света, а светофильтр, входящий в комплект, делает выходящий поток более мягким и рассеянным.

Осветитель устанавливается на фотокамере с помощью наклонного адаптера для крепления типа башмак, которое позволяет быстро подобрать и зафиксировать положение осветительного устройства. В нижней части корпуса осветителя расположено отверстие с резьбой 1/4" (такое же отверстие есть в нижней части адаптера) для установки осветителя на стойки и другие системы крепления.

В комплект также входит рукоятка и мини-подставка, для установки осветителя на стол или любую другую горизонтальную поверхность.

Характеристики: