images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки

Godox LF308D накамерный светодиодный осветитель с функцией вспышки

Godox
Артикул: DAN-5311

Накамерный светодиодный осветитель Godox LF308D с функцией вспышки.

Накамерный светодиодный осветитель состоит из 308 светодиодов холодного белого света, имеет мощность 18 Вт, цветовую температуру 5600 К, CRI - >95. работает в режимах постоянного света и вспышки. Дистанционное управление на частоте 2,4 ГГц или через Bluetooth. Питание возможно от сети или аккумулятора типа NP-F. Обратите внимание, что пульт ДУ в комплектацию не входит, его следует приобрести отдельно.

Описание

Осветитель работает в режиме постоянного света и в режиме вспышки. В режиме постоянного света яркость светового потока регулируется от 0 до 18 Вт с шагом 1 процент. В режиме вспышки мощность осветителя увеличивается в 3 раза, а постоянный свет используется в качестве моделирующего.

На тыльной части распологается встроенный ЖК-дисплей, который отображает цветовую температуру, яркость, заряд батареи, номер радиоканала канала и др. Панель управления состоит из двух крупных кнопок-димеров слева и справа от ЖК-дисплея и функциональных клавиш, позволяющих устанавливать параметры осветителя в режиме постоянного света и в режиме вспышки, а также настраивать радиоканал.

Над дисплеем находится аккумуляторная площадка для крепления аккумулятора NP-F (батарея не входит в комплект). Штатное питание осуществляется от комплектного сетевого адаптера.

Осветитель оснащен беспроводной системой дистанционного управления Godox X на частоте 2,4 ГГц и системой подключения по каналу Bluetooth. В режиме постоянного света осветитель может управляться пультом дистанционного управления (в комплект не входит), средствами Godox X и даже со смартфона с установленным мобильным приложением GodoxPhoto. В режиме импульсного света - при помощи смартфона, дополнительно приобретаемого беспроводного пульта Godox серии X Pro или Х2, через синхроразъем. 

Съемные складные шторки с серебристой фактурной поверхностью помогают контролировать направление распространение света, а светофильтр, входящий в комплект, делает выходящий поток более мягким и рассеянным. 

Осветитель устанавливается на фотокамере с помощью наклонного адаптера для крепления типа башмак, которое позволяет быстро подобрать и зафиксировать положение осветительного устройства. В нижней части корпуса осветителя расположено отверстие с резьбой 1/4" (такое же отверстие есть в нижней части адаптера) для установки осветителя на стойки и другие системы крепления.

В комплект также входит рукоятка и мини-подставка, для установки осветителя на стол или любую другую горизонтальную поверхность.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 308 холодного белого света
  • максимальная мощность - 18 Вт
  • цветовая температура - ~5600 K ±300 К
  • индекс CRI - >95
  • регулировка мощности светового потока - от 0 до 100 проц.
  • регулировка мощности импульса - off, 7.0-10 (1/8-1/1)
  • метод синхронизации - синхрокабель, кнопка тест, Godox X, Bluetooth
  • каналы - 32
  • группы - 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • освещенность (100%, 1м) - 1265 лк
  • дисплей - ЖК с подсветкой
  • размер - 180х123х40 мм
  • вес - 0,4 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный с функцией вспышки Godox LF308D.
  • Сетевой адаптер.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Рукоятка.
  • Адаптер на горячий башмак.
  • Мини-подставка.
  • Светофильтр - 3 шт. (белый рассеивающий, желтый, синий).
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-5 %
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Арт. DAN-3576
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 20 ч

Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.

Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.



-5 %530 ₽
500 ₽
В корзину
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Арт. DAN-4887
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Наличие
более 10 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.

2 960 ₽
В корзину
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Арт. NVF-7182
Fotokvant B-6W система подъема шести фонов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-6W – система для установки студийных фонов. Крепится к стене или потолку с помощью специальных кронштейнов (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. В специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (12 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона. Система предназначена для подъема шести фонов.

11 970 ₽
В корзину
Grifon R-0912 GS светоотражатель 2 в 1 золото серебро
Grifon R-0912 GS светоотражатель 2 в 1 золото серебро
Арт. NVF-2273
Grifon R-0912 GS светоотражатель 2 в 1 золото серебро
Наличие
более 10 шт

Grifon R-0912 GS – складной двухцветный отражатель на пружине.

Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 92х122 см. Размер в сложенном состоянии 40 см. Вес - 0,6 кг.

1 450 ₽
В корзину

Видео

Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 1
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 1
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.