Grifon R-0912 GS светоотражатель 2 в 1 золото серебро

Grifon
Grifon R-0912 GS – складной двухцветный отражатель на пружине.

Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 92х122 см. Размер в сложенном состоянии 40 см. Вес - 0,6 кг.

С этим товаром покупают

GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Арт. NVF-6089
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.

Grifon TI W-107 фон пятнистый цвета мякоти грейпфрута с серыми разводами 3х5 м
Арт. FTR-610
Grifon TI W-107 фон пятнистый цвета мякоти грейпфрута с серыми разводами 3х5 м
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета мякоти грейпфрута с серыми разводами.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Grifon TI W-386 фон пятнистый цвета инея 3х5 м
Арт. NVF-1935
Grifon TI W-386 фон пятнистый цвета инея 3х5 м
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета инея.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Арт. VBR-114
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

Grifon R-0912 SW светоотражатель серебряный/белый 92x122 см
Арт. NVF-2353
Grifon R-0912 SW светоотражатель серебряный/белый 92x122 см
Grifon R-0912 SW – отражатель с серебряной и белой рабочими поверхностями. Размер отражателя 92х122 см.

Grifon R-7011 T отражатель просветный 71x112 см
Арт. NVF-7149
Grifon R-7011 T отражатель просветный 71x112 см
Grifon R-7011 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 71x112.

