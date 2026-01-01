Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель

Описание

Легкий накамерный Falcon Eyes V-LED 120 RGB может устанавливаться в крепление «башмак» фотокамеры, не утяжеляя ее. Осветитель также может крепиться к осветительной стойке со стандартным винтом ¼''.

На мини-дисплее устройства отображаются световые параметры и состояние аккумулятора. Управление параметрами осуществляется с помощью двух диммеров и одной кнопки включения/переключения режимов. Управление настолько просто и интуитивно понятно, что может выполняться даже на ощупь.

Характеристики: