Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель

Легкий накамерный Falcon Eyes V-LED 120 RGB может устанавливаться в крепление «башмак» фотокамеры, не утяжеляя ее. Осветитель также может крепиться к осветительной стойке со стандартным винтом ¼''.
На мини-дисплее устройства отображаются световые параметры и состояние аккумулятора. Управление параметрами осуществляется с помощью двух диммеров и одной кнопки включения/переключения режимов. Управление настолько просто и интуитивно понятно, что может выполняться даже на ощупь.
Характеристики:
- Выходная мощность макс.: 5 Вт.
- Количество светодиодов: 120 шт.
- Диапазон цветовой температуры: 2500K~9000K (шаг 10К).
- Встроенный литиевый аккумулятор: 3,7В 3100мАч.
- Размер: 106х66х15 мм.