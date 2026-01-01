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Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes V-LED 120 RGB накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8829

Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes V-LED 120 RGB привнесет мягкий креативный свет в съемочное пространство. Компактная светодиодная панель состоит из 120 светодиодов (42 «теплого» белого света + 42 «холодного» белого света + 36 RGB) выдающих яркий световой поток «белый» или «цветной» с освещенностью 700 лк (на расстоянии ≈ 0.5м). Переменная цветовая температура в режиме CCT регулируется в диапазоне от 2500 до 9000 К, а цвет светового потока RGB выбирается из 36 000 вариантов. 20 динамических световых эффектов (полицейский автомобиль, горящая свеча, сломанная лампа, фейерверк и др.)

Описание

Легкий накамерный Falcon Eyes V-LED 120 RGB может устанавливаться в крепление «башмак» фотокамеры, не утяжеляя ее. Осветитель также может крепиться к осветительной стойке со стандартным винтом ¼''.
На мини-дисплее устройства отображаются световые параметры и состояние аккумулятора. Управление параметрами осуществляется с помощью двух диммеров и одной кнопки включения/переключения режимов. Управление настолько просто и интуитивно понятно, что может выполняться даже на ощупь.

Характеристики:

  •  Выходная мощность макс.: 5 Вт.
  •  Количество светодиодов: 120 шт.
  •  Диапазон цветовой температуры: 2500K~9000K (шаг 10К).
  •  Встроенный литиевый аккумулятор: 3,7В 3100мАч.
  •  Размер: 106х66х15 мм.

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