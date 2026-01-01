Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Данная светодиодная панель подходит в роли дополнительного освещения при фото-/видеосъемке. Она даст дополнительную подсветку в помещении и на улице.
Яркость регулируется в диапазоне 10-100%, а цветовая температура от 3200К до 5600К. Шаг регулировки цветовой температуры 100К.
Управление осуществляется четырьмя кнопками: включения/выключения питания, переключения режимов настройки мощности/цветовой температуры/установки канала ДУ и кнопками увеличения и уменьшения параметра. Текущие параметры отображаются на дисплее. Установленные параметры сохраняются после выключения устройства.
Осветительный прибор с системой беспроводного управления также может настраиваться при помощи пульта дистанционного управления RC-01 на расстоянии 30 метров на 99 каналах (приобретается отдельно).
LedPRO-M 15 Bi-color предусматривает два типа питания – от аккумулятора серии NP-F или от внешнего сетевого адаптера (аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно).
На трех сторонах корпуса панели расположены резьбовые отверстия для винта 1/4 дюйма для вертикальной или горизонтальной установки осветителя. Наклонный кронштейн с адаптером «башмак» имеет для винт с резьбой 1/4 дюйма для крепления к корпусу осветителя и резьбовое отверстие 1/4 дюйма в основании.
Характеристики:
- Максимальная мощность осветителя - 15Вт
- Количество светодиодов -144 (72 теплого белого и 72 холодного белого света)
- Регулировка яркости - 10 - 100% (шаг 1%)
- Регулировка цветовой температура - 3200°K…5600°К (шаг 100К)
- Освещенность (0.5 м) - ≈ 1000 лк
- Индекс цветопередачи CRI - ≥95
- Угол раскрытия светового луча - регулируемый (шторки)
- Дистанционное управление - пульт ДУ RC-01, 99 каналов
- Эффективная дистанция управления - >30 м
- Внешнее питание - =13-17В (сетевой адаптер не входит в комплект)
- Питание от аккумуляторов - Sony NP-F (не входит в комплект)
- Материал корпуса - Алюминий
- Размеры корпуса - 145х95х22мм
- Вес неттно - около 500 г