Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Описание

Данная светодиодная панель подходит в роли дополнительного освещения при фото-/видеосъемке. Она даст дополнительную подсветку в помещении и на улице.

Яркость регулируется в диапазоне 10-100%, а цветовая температура от 3200К до 5600К. Шаг регулировки цветовой температуры 100К.

Управление осуществляется четырьмя кнопками: включения/выключения питания, переключения режимов настройки мощности/цветовой температуры/установки канала ДУ и кнопками увеличения и уменьшения параметра. Текущие параметры отображаются на дисплее. Установленные параметры сохраняются после выключения устройства.

Осветительный прибор с системой беспроводного управления также может настраиваться при помощи пульта дистанционного управления RC-01 на расстоянии 30 метров на 99 каналах (приобретается отдельно).

LedPRO-M 15 Bi-color предусматривает два типа питания – от аккумулятора серии NP-F или от внешнего сетевого адаптера (аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно).

На трех сторонах корпуса панели расположены резьбовые отверстия для винта 1/4 дюйма для вертикальной или горизонтальной установки осветителя. Наклонный кронштейн с адаптером «башмак» имеет для винт с резьбой 1/4 дюйма для крепления к корпусу осветителя и резьбовое отверстие 1/4 дюйма в основании.

Характеристики: