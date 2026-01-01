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-10 %
Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8386

Осветитель имеет 144 ярких светодиодов из них 72 цветовую температуру 3200К и 72 цветовую температуру 5600К. CRI≥95, освещенность до 1000 лк на расстоянии 0.5 м, регулировка яркости 10-100%. Возможность дистанционного управления за счет пульта. Питание от аккумулятора или сетевого адаптера (в комплект не входят). Корпус сделан из алюминия.

Описание

Данная светодиодная панель подходит в роли дополнительного освещения при фото-/видеосъемке. Она даст дополнительную подсветку в помещении и на улице.

Яркость регулируется в диапазоне 10-100%, а цветовая температура от 3200К до 5600К. Шаг регулировки цветовой температуры 100К.

Управление осуществляется четырьмя кнопками: включения/выключения питания, переключения режимов настройки мощности/цветовой температуры/установки канала ДУ и кнопками увеличения и уменьшения параметра. Текущие параметры отображаются на дисплее. Установленные параметры сохраняются после выключения устройства.

Осветительный прибор с системой беспроводного управления также может настраиваться при помощи пульта дистанционного управления RC-01 на расстоянии 30 метров на 99 каналах (приобретается отдельно).

LedPRO-M 15 Bi-color предусматривает два типа питания – от аккумулятора серии NP-F или от внешнего сетевого адаптера (аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно).

На трех сторонах корпуса панели расположены резьбовые отверстия для винта 1/4 дюйма для вертикальной или горизонтальной установки осветителя. Наклонный кронштейн с адаптером «башмак» имеет для винт с резьбой 1/4 дюйма для крепления к корпусу осветителя и резьбовое отверстие 1/4 дюйма в основании.

Характеристики:

  • Максимальная мощность осветителя - 15Вт
  • Количество светодиодов -144 (72 теплого белого и 72 холодного белого света)
  • Регулировка яркости - 10 - 100% (шаг 1%)
  • Регулировка цветовой температура - 3200°K…5600°К (шаг 100К)
  • Освещенность (0.5 м) - ≈ 1000 лк
  • Индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • Угол раскрытия светового луча - регулируемый (шторки)
  • Дистанционное управление - пульт ДУ RC-01, 99 каналов
  • Эффективная дистанция управления - >30 м
  • Внешнее питание - =13-17В (сетевой адаптер не входит в комплект)
  • Питание от аккумуляторов - Sony NP-F (не входит в комплект)
  • Материал корпуса - Алюминий
  • Размеры корпуса - 145х95х22мм
  • Вес неттно - около 500 г

Комплектация


  • Осветитель накамерный светодиодный Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color со шторками - 1 шт.
  • Кронштейн с адаптером «башмак» - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.


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