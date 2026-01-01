Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Описание

На световой панели располагаются 416 ярких SMD-светодиодов: 208 холодного и 208 теплого белого света. Наибольшая яркость светового потока достигается в среднем диапазоне цветовой температуры, когда горят светодиоды обоих типов (сбалансированный белый свет).

Осветитель выдает равномерный световой поток с освещенностью до 600 лк на расстоянии 1 метр, яркость которого регулируется от 0 до 100%, и цветовой температурой от 3200 до 6500 К с высокими параметрами цветопередачи CRI>89.

Яркость и цветовая температура прибора плавно регулируется при помощи двух независимых диммеров.

Нейтральный рассеиватель делает свет более мягким и защищает светодиоды от случайного повреждения во время съемки или транспортировки.

Слот для подключения батарей питания типа NP-F имеет кнопку разблокировки аккумулятора, позволяющую быстро заменить аккумулятор.

Индикатор заряда с подсветкой сигнализирует об уровне заряда батарей, помогает вовремя заменить аккумулятор.

Отверстие с резьбой 1/4" в нижней части корпуса осветителя предназначается для установки на осветительную стойку, штатив, держатель или комплектный кронштейн-адаптер для «башмака».

Металлический адаптер для «башмака» оснащен шаровой головой, чтобы устанавливать осветитель под нужным наклоном. Металлический шарик фиксируется при помощи винта-блокиратора и надежно закрепляет осветитель в нужном положении. Кронштейн-адаптер высотой 5 см может использоваться как рукоятка для удержания осветителя в руке.



