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Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8678

Светодиодная панель Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color с аккумуляторным питанием (батарея в комплект не входит) позволяет быстро организовать постоянное освещение с регулируемой яркостью и изменяемой цветовой температурой (от холодного до теплого белого света) в любом месте съемки – офисе или на выезде.
Осветитель может устанавливаться на «башмак» камеры или осветительную стойку и подходит для репортажной, свадебной, предметной и других видов фото или видеосъемок.

Описание

На световой панели располагаются 416 ярких SMD-светодиодов: 208 холодного и 208 теплого белого света. Наибольшая яркость светового потока достигается в среднем диапазоне цветовой температуры, когда горят светодиоды обоих типов (сбалансированный белый свет).
Осветитель выдает равномерный световой поток с освещенностью до 600 лк на расстоянии 1 метр, яркость которого регулируется от 0 до 100%, и цветовой температурой от 3200 до 6500 К с высокими параметрами цветопередачи CRI>89.
Яркость и цветовая температура прибора плавно регулируется при помощи двух независимых диммеров.
Нейтральный рассеиватель делает свет более мягким и защищает светодиоды от случайного повреждения во время съемки или транспортировки.
Слот для подключения батарей питания типа NP-F имеет кнопку разблокировки аккумулятора, позволяющую быстро заменить аккумулятор.
Индикатор заряда с подсветкой сигнализирует об уровне заряда батарей, помогает вовремя заменить аккумулятор.
Отверстие с резьбой 1/4" в нижней части корпуса осветителя предназначается для установки на осветительную стойку, штатив, держатель или комплектный кронштейн-адаптер для «башмака».
Металлический адаптер для «башмака» оснащен шаровой головой, чтобы устанавливать осветитель под нужным наклоном. Металлический шарик фиксируется при помощи винта-блокиратора и надежно закрепляет осветитель в нужном положении. Кронштейн-адаптер высотой 5 см может использоваться как рукоятка для удержания осветителя в руке.

Комплектация

Комплектация:

  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes LedPRO 416 Bi-color – 1 шт
  • Кронштейн-адаптер для «башмака» – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации

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