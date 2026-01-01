Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный

Характеристики:
- Мощность 5 Вт
- Цветовая температура 3200 — 6500К
- RGB-режим
- CRI 96+
- TLCI 97+
- Яркость 100 лк
- Емкость аккумулятора 2600 мАч
- Напряжение 3,7 В
- Время работы до 15 ч
- Размеры 87 × 56 × 11 мм
- Вес 140 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Накамерный RGB-осветитель панель имеет встроенную линзу Френеля. Цветовая температура 3200 — 6500К, мощность 5 Вт, регулировка яркости 0%-100%, CRI 96+, TLCI 97+, яркость 100 лк. Емкость встроенного аккумулятора 2600 мАч. На задней панели предусмотрено магнитное крепление. Управление через мобильное приложение. Активное охлаждение
Характеристики:
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