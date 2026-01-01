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Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный
Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный
Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный
Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный
Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный
Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный

Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный

Amaran
Артикул: OLE-2723

Накамерный RGB-осветитель панель имеет встроенную линзу Френеля. Цветовая температура 3200 — 6500К, мощность 5 Вт,  регулировка яркости 0%-100%, CRI 96+, TLCI 97+, яркость 100 лк. Емкость встроенного аккумулятора 2600 мАч. На задней панели предусмотрено магнитное крепление. Управление через мобильное приложение. Активное охлаждение

Описание

Характеристики:

  • Мощность 5 Вт
  • Цветовая температура 3200 — 6500К
  • RGB-режим
  • CRI 96+
  • TLCI 97+
  • Яркость 100 лк
  • Емкость аккумулятора 2600 мАч
  • Напряжение 3,7 В
  • Время работы до 15 ч
  • Размеры 87 × 56 × 11  мм
  • Вес 140 г

Комплектация

  • осветитель
  • рассеиватель
  • кейс
  • кабель
  • скотч 3M (2шт)

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