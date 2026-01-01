Amaran AL-MC накамерный свет светодиодный

Арт. DAN-4541

Профессиональный черный карбоновый видеоштатив QZSD Q680AС с максимальной высотой 188 см и нагрузкой до 15 кг.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, в сложенном виде - 72 см, вес - 2,75 кг (3,5 кг с головой в чехле)