YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов

Описание

YongNuo YN160III – светодиодный осветитель 5500K с 192 светодиодами

YongNuo YN160III (артикул NVF-7899) – это компактный светодиодный осветитель с цветовой температурой 5500K, оснащённый 192 яркими светодиодами. Модель предназначена для фото- и видеосъёмки, помогая улучшить качество снимков и упростить видеозапись благодаря ровному и яркому освещению.

Осветитель имеет высокий индекс цветопередачи CRI>95, что гарантирует естественную передачу цветов. Угол освещения 55° позволяет эффективно направлять световой поток. Третья версия прибора получила возможность питания не только от аккумуляторов Sony NP-F, но и от внешнего блока питания, что значительно расширяет его функциональность. Улучшенный цифровой диммер позволяет запоминать и восстанавливать текущие настройки яркости.

Назначение и применение

Фотосъёмка: для портретной, предметной и репортажной съёмки.

для портретной, предметной и репортажной съёмки. Видеосъёмка: для интервью, влогов и стримов.

для интервью, влогов и стримов. Выездные съёмки: питание от аккумуляторов NP-F делает его удобным для работы на локациях.

питание от аккумуляторов NP-F делает его удобным для работы на локациях. Студийная работа: как дополнительный источник света.

Ключевые особенности

192 светодиода: яркий и равномерный свет.

яркий и равномерный свет. Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.

соответствует дневному свету. CRI>95: высокая точность цветопередачи.

высокая точность цветопередачи. Угол освещения 55°: направленный световой поток.

направленный световой поток. Питание от NP-F или сети: гибкость при выборе источника питания.

гибкость при выборе источника питания. Цифровой диммер с памятью: сохранение и восстановление настроек яркости.

сохранение и восстановление настроек яркости. Компактный размер и вес: удобен для переноски и установки.

удобен для переноски и установки. Универсальное крепление: на горячий башмак, стойку или риг-систему.

Технические характеристики

Тип: светодиодный осветитель

светодиодный осветитель Бренд: YongNuo

YongNuo Модель: YN160III

YN160III Количество светодиодов: 192

192 Цветовая температура: 5500K

5500K CRI: >95

>95 Угол освещения: 55°

55° Яркость (макс.): 1536 люмен

1536 люмен Мощность: 12 Вт

12 Вт Размеры: 195 × 170 × 75 мм

195 × 170 × 75 мм Вес: 671 г

671 г Срок службы светодиодов: ≈50 000 ч

Комплектация

Осветитель YongNuo YN160III – 1 шт.

Подставка – 1 шт.

Крепление для горячего башмака – 1 шт.

Ручка – 1 шт.

Фильтры (жёлтый и белый) – 2 шт.

Питание и совместимость

Аккумуляторы: совместим с батареями Sony NP-F550, F570, F750, F770, F960, F970 (приобретаются отдельно).

совместим с батареями Sony NP-F550, F570, F750, F770, F960, F970 (приобретаются отдельно). Сетевое питание: адаптер YongNuo FJ-SW1202000E (приобретается отдельно).

Как использовать осветитель

Установка: закрепите осветитель на камере (горячий башмак), стойке или риг-системе. Питание: установите аккумулятор NP-F или подключите сетевой адаптер. Включение: включите осветитель и настройте яркость с помощью цифрового диммера. Запись настроек: при необходимости сохраните текущие настройки в память прибора.

Преимущества использования

Высокая цветопередача: CRI>95 для естественной передачи цветов.

CRI>95 для естественной передачи цветов. Гибкость питания: работа от аккумуляторов и сети.

работа от аккумуляторов и сети. Компактность: лёгкий и удобный для переноски.

лёгкий и удобный для переноски. Универсальность: подходит для фото и видео.

Совместимость с аксессуарами