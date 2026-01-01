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YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов
YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов

YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов

Yongnuo
Артикул: NVF-7899

YongNuo YN-160 III 5500К – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 19,5х17х7,5. Вес, г – 671.

Описание

YongNuo YN160III – светодиодный осветитель 5500K с 192 светодиодами

YongNuo YN160III (артикул NVF-7899) – это компактный светодиодный осветитель с цветовой температурой 5500K, оснащённый 192 яркими светодиодами. Модель предназначена для фото- и видеосъёмки, помогая улучшить качество снимков и упростить видеозапись благодаря ровному и яркому освещению.

Осветитель имеет высокий индекс цветопередачи CRI>95, что гарантирует естественную передачу цветов. Угол освещения 55° позволяет эффективно направлять световой поток. Третья версия прибора получила возможность питания не только от аккумуляторов Sony NP-F, но и от внешнего блока питания, что значительно расширяет его функциональность. Улучшенный цифровой диммер позволяет запоминать и восстанавливать текущие настройки яркости.

Назначение и применение

  • Фотосъёмка: для портретной, предметной и репортажной съёмки.
  • Видеосъёмка: для интервью, влогов и стримов.
  • Выездные съёмки: питание от аккумуляторов NP-F делает его удобным для работы на локациях.
  • Студийная работа: как дополнительный источник света.

Ключевые особенности

  • 192 светодиода: яркий и равномерный свет.
  • Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
  • CRI>95: высокая точность цветопередачи.
  • Угол освещения 55°: направленный световой поток.
  • Питание от NP-F или сети: гибкость при выборе источника питания.
  • Цифровой диммер с памятью: сохранение и восстановление настроек яркости.
  • Компактный размер и вес: удобен для переноски и установки.
  • Универсальное крепление: на горячий башмак, стойку или риг-систему.

Технические характеристики

  • Тип: светодиодный осветитель
  • Бренд: YongNuo
  • Модель: YN160III
  • Количество светодиодов: 192
  • Цветовая температура: 5500K
  • CRI: >95
  • Угол освещения: 55°
  • Яркость (макс.): 1536 люмен
  • Мощность: 12 Вт
  • Размеры: 195 × 170 × 75 мм
  • Вес: 671 г
  • Срок службы светодиодов: ≈50 000 ч

Комплектация

  • Осветитель YongNuo YN160III – 1 шт.
  • Подставка – 1 шт.
  • Крепление для горячего башмака – 1 шт.
  • Ручка – 1 шт.
  • Фильтры (жёлтый и белый) – 2 шт.

Питание и совместимость

  • Аккумуляторы: совместим с батареями Sony NP-F550, F570, F750, F770, F960, F970 (приобретаются отдельно).
  • Сетевое питание: адаптер YongNuo FJ-SW1202000E (приобретается отдельно).

Как использовать осветитель

  1. Установка: закрепите осветитель на камере (горячий башмак), стойке или риг-системе.
  2. Питание: установите аккумулятор NP-F или подключите сетевой адаптер.
  3. Включение: включите осветитель и настройте яркость с помощью цифрового диммера.
  4. Запись настроек: при необходимости сохраните текущие настройки в память прибора.

Преимущества использования

  • Высокая цветопередача: CRI>95 для естественной передачи цветов.
  • Гибкость питания: работа от аккумуляторов и сети.
  • Компактность: лёгкий и удобный для переноски.
  • Универсальность: подходит для фото и видео.

Совместимость с аксессуарами

  • Аккумуляторы: Sony NP-F серии.
  • Сетевой адаптер: YongNuo FJ-SW1202000E.
  • Крепления: горячий башмак, стойки, риг-системы.

Комплектация

- Подставка
- Крепеж для установки в горячем башмаке
- Ручка
- 2 фильтра (желтый и белый)



Внимание! В комплект поставки не входит адаптер питания от сети и/или аккумуляторная батарея.
Адаптер YongNuo FJ-SW1202000E для питания от сети 220 В для данного осветителя приобретается отдельно.

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