YongNuo YN160III 5500К осветитель 192 светодиодов

YongNuo YN160III – светодиодный осветитель 5500K с 192 светодиодами
YongNuo YN160III (артикул NVF-7899) – это компактный светодиодный осветитель с цветовой температурой 5500K, оснащённый 192 яркими светодиодами. Модель предназначена для фото- и видеосъёмки, помогая улучшить качество снимков и упростить видеозапись благодаря ровному и яркому освещению.
Осветитель имеет высокий индекс цветопередачи CRI>95, что гарантирует естественную передачу цветов. Угол освещения 55° позволяет эффективно направлять световой поток. Третья версия прибора получила возможность питания не только от аккумуляторов Sony NP-F, но и от внешнего блока питания, что значительно расширяет его функциональность. Улучшенный цифровой диммер позволяет запоминать и восстанавливать текущие настройки яркости.
Назначение и применение
- Фотосъёмка: для портретной, предметной и репортажной съёмки.
- Видеосъёмка: для интервью, влогов и стримов.
- Выездные съёмки: питание от аккумуляторов NP-F делает его удобным для работы на локациях.
- Студийная работа: как дополнительный источник света.
Ключевые особенности
- 192 светодиода: яркий и равномерный свет.
- Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
- CRI>95: высокая точность цветопередачи.
- Угол освещения 55°: направленный световой поток.
- Питание от NP-F или сети: гибкость при выборе источника питания.
- Цифровой диммер с памятью: сохранение и восстановление настроек яркости.
- Компактный размер и вес: удобен для переноски и установки.
- Универсальное крепление: на горячий башмак, стойку или риг-систему.
Технические характеристики
- Тип: светодиодный осветитель
- Бренд: YongNuo
- Модель: YN160III
- Количество светодиодов: 192
- Цветовая температура: 5500K
- CRI: >95
- Угол освещения: 55°
- Яркость (макс.): 1536 люмен
- Мощность: 12 Вт
- Размеры: 195 × 170 × 75 мм
- Вес: 671 г
- Срок службы светодиодов: ≈50 000 ч
Комплектация
- Осветитель YongNuo YN160III – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Крепление для горячего башмака – 1 шт.
- Ручка – 1 шт.
- Фильтры (жёлтый и белый) – 2 шт.
Питание и совместимость
- Аккумуляторы: совместим с батареями Sony NP-F550, F570, F750, F770, F960, F970 (приобретаются отдельно).
- Сетевое питание: адаптер YongNuo FJ-SW1202000E (приобретается отдельно).
Как использовать осветитель
- Установка: закрепите осветитель на камере (горячий башмак), стойке или риг-системе.
- Питание: установите аккумулятор NP-F или подключите сетевой адаптер.
- Включение: включите осветитель и настройте яркость с помощью цифрового диммера.
- Запись настроек: при необходимости сохраните текущие настройки в память прибора.
Преимущества использования
- Высокая цветопередача: CRI>95 для естественной передачи цветов.
- Гибкость питания: работа от аккумуляторов и сети.
- Компактность: лёгкий и удобный для переноски.
- Универсальность: подходит для фото и видео.
Совместимость с аксессуарами
- Аккумуляторы: Sony NP-F серии.
- Сетевой адаптер: YongNuo FJ-SW1202000E.
- Крепления: горячий башмак, стойки, риг-системы.