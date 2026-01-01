YongNuo YN460S вспышка для Sony с горячим башмаком Minolta

- Схемотехника: Изолированным затвором биполярные транзисторы (IGBT)
- Вертикальный Угол Вращения:-7 ~ 90 градусов
- Горизонтальный Угол Вращения: 0 ~ 270 градусов
- Питание: 4xaa батареи (Щелочные Или Ni-Mh могут использоваться)
- Срок Службы батареи: 100-1500 раз (с щелочными батареями)
- Время перезарядки: Приблизительно 5S (с щелочными батареями)
- Цветовая Температура: 5600 К
- Длительность вспышки: 1/1 s ~ 20000 s
- Регулировка вспышки: 7 различных уровня мощности вспышки (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64)
- Энергосбережение: Автоматическое отключение через 60 минуты в режиме ожидания.
- Режимы работы: Ручной, Ведомый и по 2-му импульсу.
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый.
Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.
В комплекте - встроенный светодиодный источник света, дополнительный магнитный светодиодный источник света, цветные светофильтры для источника света, ремешок на руку, чехол для переноски.