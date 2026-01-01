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YongNuo YN460S вспышка для Sony с горячим башмаком Minolta
YongNuo YN460S вспышка для Sony с горячим башмаком Minolta

YongNuo YN460S вспышка для Sony с горячим башмаком Minolta

Yongnuo
Артикул: DAN-9799

Yongnuo yn460S - вспышка под горячий башмак для Sony Minolta a580 a900 a700 a50 и другие ранние модификации. Может работать в качестве дополнительной ведомой вспышки с любыми вспышками других производителей. В комплекте держатель вспышки для установки на стол или стойку с резьбой 1/4. 

Описание

  • Схемотехника: Изолированным затвором биполярные транзисторы (IGBT)
  • Вертикальный Угол Вращения:-7 ~ 90 градусов
  • Горизонтальный Угол Вращения: 0 ~ 270 градусов
  • Питание: 4xaa батареи (Щелочные Или Ni-Mh могут использоваться)
  • Срок Службы батареи: 100-1500 раз (с щелочными батареями)
  • Время перезарядки: Приблизительно 5S (с щелочными батареями)
  • Цветовая Температура: 5600 К
  • Длительность вспышки: 1/1 s ~ 20000 s
  • Регулировка вспышки: 7 различных уровня мощности вспышки (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64)
  • Энергосбережение: Автоматическое отключение через 60 минуты в режиме ожидания.
  • Режимы работы: Ручной, Ведомый и по 2-му импульсу. 

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