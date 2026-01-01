YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon

Описание

Многофункциональная накамерная вспышка обладает самыми широкими на данный момент возможностями, касающимися беспроводной радиосинхронизации. У нее присутствует функция ручного запуска и дистанционное управление, которое реализуется при помощи YN560-TX и YN-560 IV, а именно управления триггерами Yongnuo RF-605. Также аппарат оснащен поддержкой моделей RF-603 и RF-603 II.

Модель поддерживает режим TTL, возможность подсветки с выдержкой короче 1/180 - HSS, имеет несколько режимов срабатывания по двум шторкам, синхроконтакт и разъем для подзарядки от внешних источников питания. Имея такое устройство, вы можете использовать его либо как один "командный центр", который будет управлять другими вспышками, либо воспользоваться уже известными YN-622C-TX или YN-560-TX, которые в свою очередь будут управлять всей внешней системой осветительных приборов.

Характеристики: