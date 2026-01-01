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YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon
YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon
YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon
YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon
YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon
YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon
YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon

YongNuo Speedlite YN-685 вспышка накамерная для Nikon

Yongnuo
Артикул: NVF-9874

YongNuo Speedlite YN-685 - вспышка накамерная для системы Nikon.

Новая Е-TTL-вспышка для Nikon со встроенным радиопередатчиком с частотой 2,4 ГГц. Вес - 700 г.

Описание

Многофункциональная накамерная вспышка обладает самыми широкими на данный момент возможностями, касающимися беспроводной радиосинхронизации. У нее присутствует функция ручного запуска и дистанционное управление, которое реализуется при помощи YN560-TX и YN-560 IV, а именно управления триггерами Yongnuo RF-605. Также аппарат оснащен поддержкой моделей RF-603 и RF-603 II.

Модель поддерживает режим TTL, возможность подсветки с выдержкой короче 1/180 - HSS, имеет несколько режимов срабатывания по двум шторкам, синхроконтакт и разъем для подзарядки от внешних источников питания. Имея такое устройство, вы можете использовать его либо как один "командный центр", который будет управлять другими вспышками, либо воспользоваться уже известными YN-622C-TX или YN-560-TX, которые в свою очередь будут управлять всей внешней системой осветительных приборов.

Характеристики:

  • ведущее число – 60 м (ISO 100, 200 мм)
  • кол-во ламп в одной вспышке – 1
  • совместимые камеры – Nikon
  • крепление – башмак
  • время перезарядки, с – 3
  • дисплей – есть
  • поворотная голова – есть
  • автоматический Zoom – есть
  • ручной Zoom – есть
  • угол освещения, мм – 20-200
  • поддержка режимов – TTL, E-TTL
  • пилотный свет – нет
  • подсветка автофокуса – есть
  • питание – 4xAA

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