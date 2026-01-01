Grifon TT 350 TTL/HSS вспышка накамерная для Nikon

Описание

Поддержка режима Nikon i-TTL упростит съемку и поможет оптимизировать экспозицию в сложных световых условиях. С данной вспышкой возможна съемка в режиме ведущей (Мастер) вспышки или ведомой беспроводной группы вспышек. Она имеет встроенную беспроводную систему, работающую на частоте 2,4 GHz. Вспышка многофункциональна, имеет ручной режим, multi многократный режим, HSS высокоскоростную синхронизацию с максимальной скоростью синхронизации до 1/8000 с, синхронизацию по второй шторке, FEC коррекцию экспозиции.