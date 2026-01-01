Grifon ETTL V860C накамерная вспышка для фотокамер системы Canon

Артикул: NVF-2871

Grifon ETTL V860C – накамерная вспышка с поворотной головой. Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде. Предназначена для работы с фотокамерами системы Canon. Вспышка работает от литий-ионного аккумулятора, который поставляется в комплекте.