Godox TT685N вспышка накамерная для Nikon

Вспышка оснащена встроенным трансивером 2,4 GHz, который обеспечивает работу в режимах ETTL и HSS как для ведущей, так и ведомой вспышки, с заявленной дистанцией покрытия до 100 метров.
Модель оснащена большим LCD-дисплеем с выводом опций меню на экран, кнопками с подсветкой, 3,5 мм портом синхронизации (Sync port) и портом USB для обновления программного обеспечения.
Порт для подключения внешней батареи высокого напряжения расположен на фронтальной стороне вспышки.
Характеристики:
- ведущее число - 60 (ISO 100)
- питание - от 4 батарей АА
- HSS (высокоскоростная синхронизация) - до 1/8000 с
- режимы вспышки - ETTL/M/Multi (стробоскоп)
- синхронизация - по первой и второй шторкам
- компенсация экспозиции - 1/3 шага (±3 стопа)
- ручное управление - 1/128 - 1/1 выходной мощности (1/3 шага)
- зум-рефлектор - 20-200 мм
- режимы ведущей и ведомой вспышки - есть
- режимы оптической синхронизации - S1 и S2
- поворот головы, град. - 360
- подсветка автофокуса - есть
- USB-порт для обновления программного обеспечения - есть
- 3,5 мм порт синхронизации (Sync Port) - есть
- порт для внешней батареи высокого напряжения - есть
- максимальное время перезарядки, с – 2,6 (при полной мощности)
- цветовая температура - 5600К ± 200К
- батарейный блок - поддерживается
- режим Multi (стробоскоп) - частота от 1 до 199Hz и 2-100 раз
- длительность импульса - 1/300 до 1/20000 секунды
- возможность управления группами - 3 (A, B, C)
- размер, мм – 64х76х190
- вес, г - 410