Godox TT685N вспышка накамерная для Nikon

Описание

Вспышка оснащена встроенным трансивером 2,4 GHz, который обеспечивает работу в режимах ETTL и HSS как для ведущей, так и ведомой вспышки, с заявленной дистанцией покрытия до 100 метров.

Модель оснащена большим LCD-дисплеем с выводом опций меню на экран, кнопками с подсветкой, 3,5 мм портом синхронизации (Sync port) и портом USB для обновления программного обеспечения.

Порт для подключения внешней батареи высокого напряжения расположен на фронтальной стороне вспышки.

Характеристики: