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Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная

Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS вспышка накамерная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8906

Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS – мощная автоматическая накамерная вспышка i-TTL.

Вспышка имеет ведущее число 60 (м, 105 мм, ISO 100), совместима с фотокамерами Nikon. Она обеспечивает полный контроль над освещением, ее можно установить на горячий башмак камеры, либо использовать в качестве ведомой или ведущей вспышки.

Описание

Режим i-TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Вспышка совместима с зеркальными камерами форматов DX и FX. Также уовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS в режиме стробоскопа. Вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке.

Высокоточная ручная настройка имеет 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости.

Режимы S1/S2 используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную.

Угол светового пучка вспышки может быть задан вручную или автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 18 до 180 мм. Для увеличения угла рассеивания вспышки при использовании широкоугольных объективов (с фокусным расстоянием до экв. 14 мм), можно воспользоваться встроенной выдвижной рассеивающей панелью.

Брекетинг вспышки позволяет снять три кадра с автоматическим изменением мощности вспышки для каждого кадра в диапазоне до ±3 ступеней с шагом 1/3 ступени.

Так же имеется возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке, когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки можно создать следующий за объектом световой шлейф.

Регулируемая голова способная наклоняться вверх на 90 градусов и вниз на 7 градусов, поворачиваться влево или в право на 180 градусов.

Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке.

Система креативного освещения обеспечивает полный контроль над освещением и позволяет синхронизировать вспышку и фотоаппарат без необходимости использования дополнительных устройств. Управлять вспышкой X-Flash 910SB TTL-N HSS можно дистанционно с помощью оптических сигналов в пределах прямой видимости не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, используя технологию i-TTL. X-Flash 910SB TTL-N HSS работает в качестве ведомой или ведущей вспышки в системе из нескольких совместимых с системой Nikon вспышек. Функция отключения срабатывания ведущей вспышки поможет исключить ведущую вспышку из участия в экспонировании кадра, чтобы срабатывали только ведомые вспышки.

Характеристики:

  • максимальное ведущее число – 60 (м, ISO 100, 105 мм)
  • угол освещения вспышки – 18-180 мм (14 мм с рассеивающей панелью)
  • управление экспозицией  iTTL/M
  • ручной режим – 1/1 – 1/128 (8 ступеней, шаг 1/3 ступени)
  • стробоскоп – 1/8-1/128, 1-100 Гц, 1-90 импульсов
  • компенсация экспозиции – есть (±3 ступени, с шагом 1/3)
  • брекетинг экспозиции вспышки – есть 
  • синхронизация вспышки по второй шторке – есть 
  • тип беспроводного управления – оптический
  • максимальный диапазон работы в беспроводном режиме:
    • в помещении, м – 12-15
    • вне помещения, м – 8-10
  • синхронизация вспышки при короткой выдержке – есть
  • режим медленной синхронизации – есть
  • подавление эффекта «красных глаз» – есть
  • фиксация экспозиции вспышки – есть
  • синхронизация вспышки по второй шторке – есть
  • моделирующая вспышка – есть
  • подсветка автофокусировки – есть, инфракрасная
  • интерфейс  управления – кнопки + диск
  • подсветка дисплея – есть
  • меню пользовательских функций – есть
  • управление вспышкой из меню камеры – есть
  • элементы питания – 4 элемента типоразмера АА
  • система энергосбережения – автоотключение
  • внешнее питание – батарея SD8A
  • размеры, мм – 200х78х58
  • вес, г (без батарей) – 405

Комплектация

  • Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS.
  • Чехол.
  • Мини-штатив.

   

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