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Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная
Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная

Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C вспышка накамерная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8903

Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C – мощная автоматическая накамерная вспышка.

Вспышка имеет ведущее число 58 (м, 105 мм, ISO 100), совместима с камерами Canon и режимами E-TTL II, E-TTL и TTL. Она обеспечивает полный контроль над освещением, ее можно установить на горячий башмак камеры, либо использовать в качестве ведомой или ведущей вспышки в системе из нескольких совместимых с системой EOS вспышек. 

Описание

Вспышка поддерживает режим E-TTL II, который использует все доступные зоны матричного замера экспозиции и учитывает расстояние до объекта съемки, благодаря этому исключаются грубые ошибки при съемке небольших объектов на удаленном фоне или при изменении композиции снимка после фокусировки объектива. Вспышка позволяет установить компенсацию экспозиции в пределах ±3 ступени с шагом 1/3 ступени.

Режим Quick Flash позволяет использовать вспышку до ее полной готовности, чтобы не пропустить важный кадр. Это эффективно для близких объектов и в случаях, когда требуется малое время зарядки вспышки. Быстрая вспышка не поддерживается режимом серийной съемки, FEB, ручной вспышки и стробоскопической вспышки.

Брекетинг позволяет снять три кадра с автоматическим изменением мощности вспышки для каждого кадра в диапазоне до ±3 ступеней с шагом 1/3 ступени. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию или для последующего создания изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FEL) обеспечивает запоминание правильной экспозиции для любой части сцены, например для правильного экспонирования человека с краю кадра на фоне окна при повороте головы вспышки.

Угол светового пучка вспышки может быть задан вручную или автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 24 до 105 мм. Встроенная широкоугольная панель может увеличить угол рассеивания до угла зрения широкоугольных объективов с фокусным расстоянием 14 мм.

Высокоточная ручная настройка имеет 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости.

Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C поддерживает режим "Multi" – вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке.

Прибор имеет возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке – когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки затвора можно создать следующий за объектом световой шлейф.

Вспышка Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C может работать на камере в качестве ведущей или отдельно от камеры в качестве ведомой, для освещения объекта с любой стороны или для подсветки теней. Функция отключения срабатывания ведущей вспышки поможет исключить ведущую вспышку из участия в экспонировании кадра, чтобы срабатывали только ведомые вспышки.

Вспышка срабатывает дистанционно благодаря встроенному оптическому управлению в ручном или полностью автоматическом режиме. Возможно одновременное использование нескольких вспышек Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C отдельно или в группах (4 канала 3 группы) и использование в сочетании с другими совместимыми с системой EOS вспышками.

Голову вспышки X-Flash 580II TTL-C можно опускать на 7 градусов или поднимать на 90 градусов и поворачивать вправо или влево на 180 градусов. Поворот головки позволит отражать свет вспышки от потолка или стен для того, чтобы создать более мягкое освещение объекта, например, при съемке портретов. Встроенная выдвижная отражающая панель поможет совместить прямой высококонтрастный свет с мягким отраженным светом и добиться ярких бликов в глазах модели, освещенной мягким светом. Для увеличения угла рассеивания вспышки при использовании широкоугольных объективов (с фокусным расстоянием до экв. 14 мм), можно воспользоваться встроенной выдвижной рассеивающей панелью.

Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, брекетинг, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке или через меню камеры (зависит от модели камеры).  

Характеристики:

  • максимальное ведущее число – 58 (м, ISO 100, 105 мм)
  • угол освещения вспышки – 24-105 (14 мм с рассеивающей панелью)
  • управление экспозицией E-TTL II/E-TTL/TTL/M
  • режимы работы зумаавтозумирование/ручной
  • синхронизация вспышки при короткой выдержке – нет
  • стробоскоп – 1/4-1/128, 1-199 Гц, 1-100 импульсов
  • компенсация экспозиции – есть (±3 ступени, с шагом 1/3)
  • брекетинг экспозиции вспышки – есть 
  • синхронизация вспышки по второй шторке – есть 
  • тип беспроводного управления – оптический
  • максимальный диапазон работы в беспроводном режиме:
    • в помещении, м – 12-15
    • вне помещения, м – 8-10
  • подсветка автофокусировки – есть, инфракрасная, 1-45 точек
  • моделирующий свет – есть
  • интерфейс управления – кнопки + диск
  • управление вспышкой из меню камеры – нет 
  • элементы питания – 4 элемента типоразмера АА
  • внешнее питаниебатарея CP-E4
  • система энергосбережения – автоотключение 
  • размер, мм – 191х77х60
  • вес (без батарей), г – 407


Комплектация

  • Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C.
  • Чехол.
  • Мини-штатив.

   

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