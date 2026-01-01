Strobtools ST-2216 "Студия" набор стробиста

Благодаря удобным вырезам смена гелей занимает всего пару секунд, и практически не отвлекает от творческого процесса. Держатель надежно крепиться к вспышке силиконовой резинкой. Полностью заменяет громоздкое и дорогое светоформирующее оборудование, позволяя в широком диапазоне модифицировать освещение объекта съемки.
Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.