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Strobtools ST-2216 "Студия" набор стробиста
Strobtools ST-2216 "Студия" набор стробиста
Strobtools ST-2216 "Студия" набор стробиста

Strobtools ST-2216 "Студия" набор стробиста

Strobtools
Артикул: NVF-7680

Strobtools ST-2216 – набор стробиста "Студия" состоит из 2-х акриловых держателей и 3-х комплектов гелей. 

Описание

Благодаря удобным вырезам смена гелей занимает всего пару секунд, и практически не отвлекает от творческого процесса. Держатель надежно крепиться к вспышке силиконовой резинкой. Полностью заменяет громоздкое и дорогое светоформирующее оборудование, позволяя в широком диапазоне модифицировать освещение объекта съемки.

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