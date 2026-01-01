images
images
images
images
images
images
Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount крепление для вспышки
Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount крепление для вспышки
Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount крепление для вспышки
Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount крепление для вспышки
Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount крепление для вспышки
Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount крепление для вспышки

Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount крепление для вспышки

Godox
Артикул: NVF-9838

Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount - крепление для вспышки.

Держатель с переходником. С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Elinchrom на накамерные вспышки.

Описание

Вспышка вставляется сзади крепления. Байонет типа Elinchrom позволяет установить любую светоформирующую насадку с соответствующим креплением. На держателе предусмотрено поворотное крепление на студийную стойку.

Материал - пластик.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Ella Bella FADELESS CLASSIC DOTS BL AND WHT (55845) фон бумажный белый горошек 120х1500 см
Арт. NVF-5629
Ella Bella FADELESS CLASSIC DOTS BL AND WHT (55845) фон бумажный белый горошек 120х1500 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Ella Bella FADELESS CLASSIC DOTS BL AND WHT – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – белый горошек.

2 000 ₽
В корзину
-20 %
Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20
Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20
Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20
Арт. VBR-063
Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 7 ч

Беспроводной видоискатель Falcon Eyes DSLR GWII-N1 для Nikon. Дальность до 100 м, экран 3.5", управление затвором и видеозаписью. Для спортивной и репортажной съемки.

-19.64 %5 600 ₽
4 500 ₽
В корзину
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Арт. FTR-929
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Наличие
более 10 шт

Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.

350 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Георгий Рерберг – думающий, чувствующий, сложный
Георгий Рерберг – думающий, чувствующий, сложный
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.