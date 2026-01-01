Вспышка вставляется сзади крепления. Байонет типа Elinchrom позволяет установить любую светоформирующую насадку с соответствующим креплением. На держателе предусмотрено поворотное крепление на студийную стойку.
Материал - пластик.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox S-EC Speedlite Bracket Elinchrom Mount - крепление для вспышки.
Держатель с переходником. С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Elinchrom на накамерные вспышки.
Вспышка вставляется сзади крепления. Байонет типа Elinchrom позволяет установить любую светоформирующую насадку с соответствующим креплением. На держателе предусмотрено поворотное крепление на студийную стойку.
Материал - пластик.
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