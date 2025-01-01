images
-15 %
Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20

Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20

Falcon Eyes
Артикул: VBR-063

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

Описание

Характеристики:
  • Незаменимая вещь для сьёмки спорта, животных и птиц.
  • Яркий экран  3.5",  230 000 пикселей, 16 млн цветов
  • Аккумулятор : Li-ion 1200 mAh x 2
  • Дистанция: до 100 м 
  • Зарядка от USB и 220В
  • Бленда на экран в комплекте

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера