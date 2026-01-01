Huanuo HN-3A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для APS-C матриц. 6 влажных швабр для завершающей очистки матриц камер размером APS-C.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-40 клипса с головкой 1/4 с нагрузкой до 300 гр. Клипса позволяет использовать дополнительное оборудование при съемке на телефон, например LED-панели или микрофоны.
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Huanuo HN-3A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для APS-C матриц. 6 влажных швабр для завершающей очистки матриц камер размером APS-C.
Fotokvant SM-CL17 держатель с башмаком для смартфона. Предназначен для установки смартфонов на штативы и струбцины с посадочным креплением 1/4". Для телефонов шириной от 60 до 100 мм. Имеет крепление под дополнительнительное оборудование, например LED-панель или микрофон.
Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм. Набор состоит из жидкости для чистки матрицы и оптики, 15 мл и 10-ти швабр в вакуумной стерильной упаковке размером 16 мм для камер с матрицами APS-C.
Фотоальбом Albonny AMP-3132-40-Beige бежевый, 40 белых страниц.
Фотоальбом размером 31,5x32,5 см для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. Объем - 40 белых магнитных станиц, под вклейку фотографий. Цвет обложки - бежевый.
Wansen PB-0609-988 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон мрамор. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м.
Fotokvant BSN-11 Coffee сумка для камеры цвета кофе. Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Внутренняя мягкая вставка может быть извлечена для использования сумки в ежедневном формате. При этом дополнительные карманы и карман на молнии имеются. 2 внешних дополнительных кармана прикрыты общим клапаном. Внешние размеры 30 (Ш)х27(В)х11(Г) см.