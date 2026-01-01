Fotokvant RFLH-19 кронштейн-рельс EasyHood 10 cм под холодный башмак камеры

Артикул: NVF-8048

Fotokvant RFLH-19 – кронштейн EasyHood под холодный башмак камеры.

С его помощью можно установить на камеру сразу несколько приборов, например, микрофон и LED-осветитель. Кронштейн имеет крепление в виде двойной гайки и резьбовое отверстие 1/4". Размер, мм 100х10.