Fotokvant RFLH-19 кронштейн-рельс EasyHood 10 cм под холодный башмак камеры

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-19 – кронштейн EasyHood под холодный башмак камеры.
С его помощью можно установить на камеру сразу несколько приборов, например, микрофон и LED-осветитель. Кронштейн имеет крепление в виде двойной гайки и резьбовое отверстие 1/4". Размер, мм 100х10.
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Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Fotokvant NVF-7063 – адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N. Он позволяет подключить беспроводную систему запуска или вспышку со стандартным горячим башмаком.
Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.
Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.
Fotokvant NVF-8529 – адаптер-переходник, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров. Позволяет установку с разъема горячий башмак на резьбу 1/4". Материал изготовления – алюминий.