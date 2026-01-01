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П-Фото (1082) штативная голова

П-Фото (1082) штативная голова

П-Фото
Артикул: FTR-1261

П-Фото (1082) – двухзвенная штативная голова для фотозонта с двумя башмаками под вспышки. Угол наклона ±90 град.

Имеется посадочное гнездо на 1/4", отверстие для зонта 9 мм. Выпускается в двух цветах – металлик и черный.

Описание

П-Фото (1082) штативная голова

Комплектация

(1082)

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