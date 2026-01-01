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П-Фото (1081) штативная голова

П-Фото (1081) штативная голова

П-Фото
Артикул: FTR-1260

П-Фото (1081) – двухзвенная штативная голова для фотозонта с башмаком под вспышку. Угол наклона ±90 град. Имеется посадочное гнездо на 1/4". Выпускается в двух цветах – металлик и черный.

Описание

П-Фото (1081) штативная голова

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