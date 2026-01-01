П-Фото (1081) штативная голова

Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1081) – двухзвенная штативная голова для фотозонта с башмаком под вспышку. Угол наклона ±90 град. Имеется посадочное гнездо на 1/4". Выпускается в двух цветах – металлик и черный.
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Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
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Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
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