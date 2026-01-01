П-Фото (1190-510П) рукоятка телескопическая 52-100 см

Артикул: NVF-1182

П-Фото 1190-510П – предназначена для удержания в руке легкой фотокамеры, вспышки, осветителя, микрофона и т.п. Позволяет осуществлять съемку в труднодоступных местах, например, на концертах или мероприятиях, где много людей и существует необходимость в съемке выше уровня толпы.