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П-Фото (1190-510П) рукоятка телескопическая 52-100 см

П-Фото (1190-510П) рукоятка телескопическая 52-100 см

П-Фото
Артикул: NVF-1182

П-Фото 1190-510П  предназначена для удержания в руке легкой фотокамеры, вспышки, осветителя, микрофона и т.п. Позволяет осуществлять съемку в труднодоступных местах, например, на концертах или мероприятиях, где много людей и существует необходимость в съемке выше уровня толпы.

Описание

Характеристики:

  • количество секций – 2
  • минимальная длина – 52 см
  • максимальная длина – 100 см
  • вес – 280 г
  • посадочное соединение – вал 5/8" с резьбовым винтом 1/4"

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