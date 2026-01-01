П-Фото (1190-510П) рукоятка телескопическая 52-100 см

Характеристики:
- количество секций – 2
- минимальная длина – 52 см
- максимальная длина – 100 см
- вес – 280 г
- посадочное соединение – вал 5/8" с резьбовым винтом 1/4"
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото 1190-510П – предназначена для удержания в руке легкой фотокамеры, вспышки, осветителя, микрофона и т.п. Позволяет осуществлять съемку в труднодоступных местах, например, на концертах или мероприятиях, где много людей и существует необходимость в съемке выше уровня толпы.
Характеристики:
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