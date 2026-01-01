Pixel J3,5-DC0 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Nikon

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Pixel J3,5-DC0 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Nikon. Совместим с камерами Nikon – серия D800, серия D700, серия D300, D200, D4, D3s, серия D2, серия D1, N90s, F5, F6, F90, F90x, F100. Fuji – S3 Pro, S5 Pro. Длина, см – 120.
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