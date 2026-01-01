Raylab SCG6060 софтбокс для накамерной вспышки с сотами и адаптером

Описание

Система очень просто и быстро собирается и складывается при помощи классического пружинного механизма. На адаптере в комплекте используется байонетное крепление Bowens, что позволяет его использовать с широким спектром аксессуаров, таких как портретные тарелки, стрипбоксы и многие другие. На креплении есть дополнительное отверстие для фотозонта. Адаптер совместим со всеми накамерными вспышками. Его легко можно установить на стойку или штатив. Сумка для транспортировки и хранения делает комплект особенно компактным.

Характеристики:

