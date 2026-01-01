images
Jinbei E-9x9 софтбокс для накамерной вспышки

Jinbei E-9x9 софтбокс для накамерной вспышки

Jinbei
Артикул: NVF-7419

Jinbei E-9x9 – софтбокс для накамерной вспышки со светоотражающей внутренней поверхностью, которая позволяет получать мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. 

Описание

Софтбокс имеет небольшие размеры (рассеивающая поверхность 9х9 см), не смотря на это он очень эффективен и может использоваться для создания заполняющего света при портретной или предметной съемке. Удобная застежка дает возможность надежно крепить его на вспышках любого размера, а продуманная конструкция гарантирует, что насадка не перекроет необходимые для эффективной работы датчики экспозиции или лампы подсветки фокусировки. В сложенном виде софтбокс можно переносить даже в сумке небольших размеров.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Арт. NVF-6898
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.

220 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Арт. NVF-9079
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.

Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 20х30 см.

590 ₽
В корзину
Fujimi FJS-1517 софтбокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-1750
Fujimi FJS-1517 софтбокс для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт

FJS-1517 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки. Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 15х17 см.

650 ₽
В корзину
-6 %
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-943
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 6 ч

Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.


-6 %1 590 ₽
1 490 ₽
В корзину

Видео

Двойная экспозиция с помощью фотокамеры
Двойная экспозиция с помощью фотокамеры
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Лан Цзишань
Лан Цзишань
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.