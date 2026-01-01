Jinbei E-9x9 софтбокс для накамерной вспышки

Описание

Софтбокс имеет небольшие размеры (рассеивающая поверхность 9х9 см), не смотря на это он очень эффективен и может использоваться для создания заполняющего света при портретной или предметной съемке. Удобная застежка дает возможность надежно крепить его на вспышках любого размера, а продуманная конструкция гарантирует, что насадка не перекроет необходимые для эффективной работы датчики экспозиции или лампы подсветки фокусировки. В сложенном виде софтбокс можно переносить даже в сумке небольших размеров.