Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек

Позволяет сделать стрип, вытянутый источник света, из точечного света накамерной вспышки.
Подходит для предметной съемки и креативных портретов. Корпус имеет достаточную жесткость, чтобы использоваться как вертикально, так и горизонтально.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стрипбокс Fotokvant SBF-0850 для накамерных вспышек.
Быстрораскладывающийся цилиндрический стрипбокс. Имеет рассеивающий плоский дефлектор на поверхности цилиндра размером 50х8 см. Не требует использования специальных переходников для крепления на конкретную модель вспышки. Используется с любой накамерной вспышкой.
Позволяет сделать стрип, вытянутый источник света, из точечного света накамерной вспышки.
Подходит для предметной съемки и креативных портретов. Корпус имеет достаточную жесткость, чтобы использоваться как вертикально, так и горизонтально.
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Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление. Держатель для крепления насадок системы MN к накамерной фотовспышке. Имеет два неодимовых магнита, подойдет для большинства выпущенных накамерных фотовспышек.
Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.
Вспышка накамерная Godox Ving V1N TTL с круглой головкой для Nikon.
Накамерная вспышка мощностью 76 Дж для Nikon. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.
Fotokvant CAP-58-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 58 мм.
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