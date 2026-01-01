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Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек

Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек

Fotokvant
Артикул: DAN-3411

Стрипбокс Fotokvant SBF-0850 для накамерных вспышек.

Быстрораскладывающийся цилиндрический стрипбокс. Имеет рассеивающий плоский дефлектор на поверхности цилиндра размером 50х8 см. Не требует использования специальных переходников для крепления на конкретную модель вспышки. Используется с любой накамерной вспышкой.


Описание

Позволяет сделать стрип, вытянутый источник света, из точечного света накамерной вспышки.

Подходит для предметной съемки и креативных портретов. Корпус имеет достаточную жесткость, чтобы использоваться как вертикально, так и горизонтально. 

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