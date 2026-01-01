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Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек
Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек
Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек
Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек
Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек
Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек
Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек

Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9515

Falcon Eyes EB-95 Octa - октобокс с кронштейном для накамерных вспышек.

Быстрораскладной октобокс, диаметром 95 см. Комплектуется кронштейном с байонетом Bowens и креплением для фотозонта.

Комплект упакован в сумку.

Описание

Софтбокс предназначен для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей.

Входящий в комплект кронштейн является универсальным крепежным устройством, совместимым с любой накамерной вспышкой и позволяет устанавливать насадки Bowens.

На кронштейне находится отверстие для установки зонта и удобная рукоятка для регулировки направления освещения. Резиновые вставки на зажиме предотвращают появление царапин на корпусе вспышки.

Характеристики:

  • размер, см - 95
  • кронштейн - s-типа
  • крепление для зонта - есть
  • крепление насадок Bowens - есть
  • вес, кг - 1,5

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Внешний рассеиватель.
  • Внутренний рассеиватель.
  • Растяжки - 4 шт.
  • Кронштейн S-типа.
  • Чехол.

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