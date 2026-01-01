Falcon Eyes EB-95 Octa софтбокс с кронштейном для накамерных вспышек

Софтбокс предназначен для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей.
Входящий в комплект кронштейн является универсальным крепежным устройством, совместимым с любой накамерной вспышкой и позволяет устанавливать насадки Bowens.
На кронштейне находится отверстие для установки зонта и удобная рукоятка для регулировки направления освещения. Резиновые вставки на зажиме предотвращают появление царапин на корпусе вспышки.
Характеристики:
- размер, см - 95
- кронштейн - s-типа
- крепление для зонта - есть
- крепление насадок Bowens - есть
- вес, кг - 1,5