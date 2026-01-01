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Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки

Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки

Aurora
Артикул: DAN-1333

Aurora SB35 (0035) - складной стрипбокс для накамерной вспышки, размер 8х35 см.

Стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить узкий блик на поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Размер - 8х35 см.

Описание

Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки

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