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Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки
Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки

Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 Beauty Box октобокс 50 см серебро-золото для накамерной вспышки

Aurora
Артикул: DAN-1331

Aurora FBO2G 50 ALB Firefly2 - октобокс для накамерной вспышки, цвет серебро-золото.

Компактный октобокс с адаптером и каркасом. Диаметр - 50 см, глубина - 20 см. В комплекте с сумкой для хранения, общий вес составляет - 1,15 кг. Каркас октобокса, адаптера и поворотного кронштейна изготовлены из алюминия и стали.

Описание

Октобокс открывается и закрывается как зонт - одним нажатием и может быть готов к использованию в считанные минуты.

Внутренняя поверхность рифленая серебристая. Также в комплекте, для смягчения светового потока, имеется фронтальный рассеиватель с серебристым или золотым отражателем в центре.

Благодаря поворотному кронштейну софтбокс может двигаться вперед и назад. Высота слайдера кронштейна также регулируется. Раздвижной башмак разработан таким образом, чтобы быть совместимым с большинством башмаков для установки вспышек.

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