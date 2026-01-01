SmallRig 1842B поворотный держатель монитора Tilt Monitor Mount

Артикул: DAN-4951

Крепление для монитора SmallRig 1842B.

Крепление предназначено для установки монитора на корпус камеры. Монитор фиксируется с помощью двух винтов 1/4". Опора держателя позволяет наклонять экран монитора на 180 градусов и фиксируется в любом положении. Максимальная нагрузка до 1,5 кг. Материал - алюминий. Вес - 67 г.