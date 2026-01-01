SmallRig 1842B поворотный держатель монитора Tilt Monitor Mount

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Арт. NVF-9148Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Наличие
более 10 шт
Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление для монитора SmallRig 1842B.
Крепление предназначено для установки монитора на корпус камеры. Монитор фиксируется с помощью двух винтов 1/4". Опора держателя позволяет наклонять экран монитора на 180 градусов и фиксируется в любом положении. Максимальная нагрузка до 1,5 кг. Материал - алюминий. Вес - 67 г.
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Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.