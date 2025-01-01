images
Lastolite LS2414 EzyBox Hotshoe установочная площадка для софтбоксов

Lastolite LS2414 EzyBox Hotshoe установочная площадка для софтбоксов

Lastolite
Артикул: FTR-896

Держатель вспышки Lastolite Ezybox Hotshoe модернизирован для софтбоксов Ezybox. 

Описание

Lastolite LS2414 EzyBox Hotshoe установочная площадка для софтбоксов

Комплектация

   

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера