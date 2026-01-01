Fujimi FJ-UNC-BD1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт

Характеристики:
- вход - DC 5V/1-2A 10W
- выход - DC 4,2V/0,6A 2,5W
- размеры - 85х54х18 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BD1 с USB-адаптером 5 Вт.
Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FD1/BD1, NP-FT1/FR1 и их аналоги.
Характеристики:
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