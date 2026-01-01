Fujimi FJ-UNC-BD1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт

Артикул: DAN-4250

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BD1 с USB-адаптером 5 Вт.

Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FD1/BD1, NP-FT1/FR1 и их аналоги.