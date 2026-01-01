Bresser Junior 3x30 бинокль детский зеленый

Бинокль легкий, компактный и хорошо подходит для дневных наблюдений. Внутри него установлены roof-призмы, увеличение составляет 3 крата. Можно настраивать резкость при помощи центрального барабана фокусировки. Так как барабан весьма крупный, у маленького пользователя не возникнет проблем с настройкой. Наглазники окуляров можно складывать и раскладывать, что позволяет выбирать наиболее удобное положение для наблюдений. Также присутствует регулировка межзрачкового расстояния.
Характеристики:
- Назначение - детский
- Увеличение, крат - 3
- Тип призмы - Roof
- Диаметр объектива (апертура), мм - 30
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники окуляров - резиновые, складывающиеся
- Межзрачковое расстояние - регулируемое