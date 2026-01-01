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Bresser 20x микроскоп
Bresser 20x микроскоп
Bresser 20x микроскоп

Bresser 20x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2539

Bresser 20x микроскоп. Стереомикроскоп Bresser National Geographic 20x ориентирован на детей и школьников, только знакомящихся с наукой. Микроскоп очень прост в управлении: вы кладете образец на предметный столик, смотрите в окуляры и выравниваете фокус. Основная особенность Bresser National Geographic 20x – создание «живого» объемного изображения.

Описание

Микроскоп оснащен бинокулярной насадкой и позволяет вести наблюдения на одном увеличении в 20 крат. Подсветка расположена сверху, поэтому вся работа идет в отраженном свете. Подсветка работает от батареек, поэтому вы не зависите от источников питания и можете изучать образцы даже на улице. Для удобства использования микроскопа есть регулировка межзрачкового расстояния.

В комплекте с микроскопом идет 12 минералов для изучения.

Для питания подсветки нужны батарейки (3 шт. типа АА), которые не входят в комплект.

Характеристики:

  • Бинокулярный стереомикроскоп
  • Для детей и начинающих
  • Яркая светодиодная подсветка
  • Объемное изображение
  • Увеличение 20х
  • Регулировка межзрачкового расстояния
  • Минералы для изучения в комплекте
  • Окуляры - WF10х (2 шт.)
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Фокусировка - грубая
  • Подсветка - светодиодная
  • Вес - 0,718.

Комплектация

  • Микроскоп стереоскопический Bresser National Geographic 20x
  • Окуляры WF10x (2 шт.)
  • Минералы – 12 шт.
  • Инструкция по эксплуатации

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