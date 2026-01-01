Bresser 20x микроскоп

Микроскоп оснащен бинокулярной насадкой и позволяет вести наблюдения на одном увеличении в 20 крат. Подсветка расположена сверху, поэтому вся работа идет в отраженном свете. Подсветка работает от батареек, поэтому вы не зависите от источников питания и можете изучать образцы даже на улице. Для удобства использования микроскопа есть регулировка межзрачкового расстояния.
В комплекте с микроскопом идет 12 минералов для изучения.
Для питания подсветки нужны батарейки (3 шт. типа АА), которые не входят в комплект.
Характеристики:
- Бинокулярный стереомикроскоп
- Для детей и начинающих
- Яркая светодиодная подсветка
- Объемное изображение
- Увеличение 20х
- Регулировка межзрачкового расстояния
- Минералы для изучения в комплекте
- Окуляры - WF10х (2 шт.)
- Тип насадки - бинокулярные
- Фокусировка - грубая
- Подсветка - светодиодная
- Вес - 0,718.