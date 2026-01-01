Bresser 20x микроскоп

Описание

Микроскоп оснащен бинокулярной насадкой и позволяет вести наблюдения на одном увеличении в 20 крат. Подсветка расположена сверху, поэтому вся работа идет в отраженном свете. Подсветка работает от батареек, поэтому вы не зависите от источников питания и можете изучать образцы даже на улице. Для удобства использования микроскопа есть регулировка межзрачкового расстояния.

В комплекте с микроскопом идет 12 минералов для изучения.

Для питания подсветки нужны батарейки (3 шт. типа АА), которые не входят в комплект.

Характеристики: