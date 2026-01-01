Bresser Hunter 8x21 бинокль

Описание

Корпус изготовлен из пластика, а для наибольшего удобства он имеет накладки и наглазники из плотной резины, по которой пальцы не скользят, а значит, бинокль надежно удерживается в руках.

Рекомендуем использовать бинокль при достаточном дневном свете, в этих условиях светосилы прибора будет достаточно, чтобы Ваши наблюдения были результативными.

Вы всегда легко сможете настроить межокулярное расстояние так, как будет удобнее для Вас, с помощью движущегося участка соединения оптических труб. Удобным этот бинокль делает и возможность коррекции диоптрий окуляров.

Характеристики: