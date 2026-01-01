Bresser Hunter 8x21 бинокль

Корпус изготовлен из пластика, а для наибольшего удобства он имеет накладки и наглазники из плотной резины, по которой пальцы не скользят, а значит, бинокль надежно удерживается в руках.
Рекомендуем использовать бинокль при достаточном дневном свете, в этих условиях светосилы прибора будет достаточно, чтобы Ваши наблюдения были результативными.
Вы всегда легко сможете настроить межокулярное расстояние так, как будет удобнее для Вас, с помощью движущегося участка соединения оптических труб. Удобным этот бинокль делает и возможность коррекции диоптрий окуляров.
Характеристики:
- Назначение - детский; туризм
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BK-7
- Покрытие линз - полное, синее
- Диаметр объектива (апертура), мм - 21
- Относительная яркость - 6,89
- Сумеречный фактор - 12,96
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 126
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 5