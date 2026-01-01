Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп

Описание

Микроскоп снабжен монокулярной насадкой, которую можно поворачивать на 360°. Такая конструкция удобна при групповых наблюдениях, так как позволяет избежать случайного изменения в настройках оптики при демонстрации образца другому исследователю. В насадку устанавливается окуляр. Комплектный окуляр дает увеличение в 10 крат. Объективов четыре, они уже установлены в револьверное устройство и дают увеличение в 4х, 10х, 40х и 60х. Объективы соответствуют стандарту DIN, собраны из ахроматических элементов, снижают оптические искажения и выравнивают поле зрения.

Прямо под револьверным устройством находится предметный столик с препаратоводителем. На столик нанесена шкала нониуса, которая позволяет проводить измерения при микронаблюдениях. Под предметным столиком установлен конденсор Аббе с полевой диафрагмой и держателем светофильтра. Для фокусировки оптики используются ручки точной и грубой настройки.

Система освещения расположена внизу. Она состоит из светодиода, яркость которого можно регулировать. Для работы подсветки требуются батарейки (нет в комплекте) или подключение к сети переменного тока (сетевой адаптер в комплекте).

Характеристики: