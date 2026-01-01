Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп

Микроскоп снабжен монокулярной насадкой, которую можно поворачивать на 360°. Такая конструкция удобна при групповых наблюдениях, так как позволяет избежать случайного изменения в настройках оптики при демонстрации образца другому исследователю. В насадку устанавливается окуляр. Комплектный окуляр дает увеличение в 10 крат. Объективов четыре, они уже установлены в револьверное устройство и дают увеличение в 4х, 10х, 40х и 60х. Объективы соответствуют стандарту DIN, собраны из ахроматических элементов, снижают оптические искажения и выравнивают поле зрения.
Прямо под револьверным устройством находится предметный столик с препаратоводителем. На столик нанесена шкала нониуса, которая позволяет проводить измерения при микронаблюдениях. Под предметным столиком установлен конденсор Аббе с полевой диафрагмой и держателем светофильтра. Для фокусировки оптики используются ручки точной и грубой настройки.
Система освещения расположена внизу. Она состоит из светодиода, яркость которого можно регулировать. Для работы подсветки требуются батарейки (нет в комплекте) или подключение к сети переменного тока (сетевой адаптер в комплекте).
Характеристики:
- Тип микроскопа биологические, световые/оптические
- Тип насадки монокулярные
- Насадка поворотная на 360°
- Увеличение, крат 40–600
- Окуляры 10х
- Объективы 4x, 10x, 40х и 60x (ахроматические, стандарта DIN)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Предметный столик, мм механический двухкоординатный, со шкалой нониуса и препаратоводителем
- Конденсор конденсор Аббе с диафрагмой и светофильтром
- Диафрагма полевая
- Фокусировка грубая и точная
- Корпус алюминий
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания сетевой адаптер или батарейки
- Светофильтры есть (синий)
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле
- В комплекте чехол пылезащитный