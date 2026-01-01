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Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп
Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп

Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2545

Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп. Микроскоп продвинутого уровня, с которым легко и интересно изучать микробиологию. Он отлично подходит для выполнения школьных лабораторных работ, выполнения заданий в университете, проведения домашних научных опытов. Рассматривать в микроскоп можно или готовые микропрепараты, или самостоятельно изготовленные тонкие прозрачные срезы.

Описание

Микроскоп снабжен монокулярной насадкой, которую можно поворачивать на 360°. Такая конструкция удобна при групповых наблюдениях, так как позволяет избежать случайного изменения в настройках оптики при демонстрации образца другому исследователю. В насадку устанавливается окуляр. Комплектный окуляр дает увеличение в 10 крат. Объективов четыре, они уже установлены в револьверное устройство и дают увеличение в 4х, 10х, 40х и 60х. Объективы соответствуют стандарту DIN, собраны из ахроматических элементов, снижают оптические искажения и выравнивают поле зрения.

Прямо под револьверным устройством находится предметный столик с препаратоводителем. На столик нанесена шкала нониуса, которая позволяет проводить измерения при микронаблюдениях. Под предметным столиком установлен конденсор Аббе с полевой диафрагмой и держателем светофильтра. Для фокусировки оптики используются ручки точной и грубой настройки.

Система освещения расположена внизу. Она состоит из светодиода, яркость которого можно регулировать. Для работы подсветки требуются батарейки (нет в комплекте) или подключение к сети переменного тока (сетевой адаптер в комплекте).

Характеристики:

  • Тип микроскопа биологические, световые/оптические
  • Тип насадки монокулярные
  • Насадка поворотная на 360°
  • Увеличение, крат 40–600
  • Окуляры 10х
  • Объективы 4x, 10x, 40х и 60x (ахроматические, стандарта DIN)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Предметный столик, мм механический двухкоординатный, со шкалой нониуса и препаратоводителем
  • Конденсор конденсор Аббе с диафрагмой и светофильтром
  • Диафрагма полевая
  • Фокусировка грубая и точная
  • Корпус алюминий
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания сетевой адаптер или батарейки
  • Светофильтры есть (синий)
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • В комплекте чехол пылезащитный

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр 10х
  • Объективы: 4х, 10х, 40х и 60х
  • Конденсор Аббе с полевой диафрагмой и держателем светофильтра
  • Синий светофильтр
  • Пылезащитный чехол
  • Сетевой адаптер
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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