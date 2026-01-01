Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп

Оптическая схема микроскопа состоит из монокулярной насадки и револьверного устройства на 3 объектива. Насадка вращается на 360°, поэтому микроскоп удобно использовать при групповых наблюдениях. Револьверное устройство вращается легко, смена объектива позволяет быстро выбрать оптимальное для наблюдений увеличение. Прямо под объективами расположен предметный столик с препаратоводителем. Образцы для исследований необходимо размещать прямо на нем. Система освещения – это нижняя светодиодная подсветка и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра.
Но самое интересное в микроскопе – то, что он может работать и от сети переменного тока, и от встроенного аккумулятора. Это позволяет свободно брать Bresser Biorit TP 40–400x в поездки или на научные выезды на природу. Для удобства переноски в верхней части корпуса микроскопа предусмотрена широкая ручка.
Характеристики:
- Тип микроскопа биологические, световые/оптические
- Тип насадки монокулярные
- Насадка поворотная на 360°
- Увеличение, крат 40–400
- Окуляры 10х
- Объективы ахроматические DIN: 4x, 10x, 40xs
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Предметный столик, мм механический двухкоординатный, с препаратоводителем и измерительными шкалами
- Конденсор конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая и точная
- Корпус алюминий
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания встроенный аккумулятор или адаптер сети переменного тока
- Назначение школьные/учебные
- Расположение подсветки нижняя
- Метод исследования светлое поле