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Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп
Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп
Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп
Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп
Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп
Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп
Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп
Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп

Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп

Bresser
Артикул: MTG-2567

Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп. биологический микроскоп, который отлично подойдет для проведения школьных лабораторных работ и домашних научных опытов. Он идеален для первого знакомства с микромиром и способен стать отличным подарком начинающему любителю биологии, в том числе и подростку.

Описание

Оптическая схема микроскопа состоит из монокулярной насадки и револьверного устройства на 3 объектива. Насадка вращается на 360°, поэтому микроскоп удобно использовать при групповых наблюдениях. Револьверное устройство вращается легко, смена объектива позволяет быстро выбрать оптимальное для наблюдений увеличение. Прямо под объективами расположен предметный столик с препаратоводителем. Образцы для исследований необходимо размещать прямо на нем. Система освещения – это нижняя светодиодная подсветка и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра.

Но самое интересное в микроскопе – то, что он может работать и от сети переменного тока, и от встроенного аккумулятора. Это позволяет свободно брать Bresser Biorit TP 40–400x в поездки или на научные выезды на природу. Для удобства переноски в верхней части корпуса микроскопа предусмотрена широкая ручка.

Характеристики:

  • Тип микроскопа биологические, световые/оптические
  • Тип насадки монокулярные
  • Насадка поворотная на 360°
  • Увеличение, крат 40–400
  • Окуляры 10х
  • Объективы ахроматические DIN: 4x, 10x, 40xs
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм механический двухкоординатный, с препаратоводителем и измерительными шкалами
  • Конденсор конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая и точная
  • Корпус алюминий
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания встроенный аккумулятор или адаптер сети переменного тока
  • Назначение школьные/учебные
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр 10х
  • Объективы (ахроматические): 4х, 10х, 40хs
  • Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • USB-кабель
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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