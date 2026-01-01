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Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый
Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый
Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый
Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый
Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый
Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый
Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый

Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый

Bresser
Артикул: MTG-2548

Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый. Создан для юных исследователей микромира. Он имеет простую и надежную конструкцию и комплектуется набором для проведения опытов. Этот микроскоп станет настоящей находкой для родителей неугомонного «почемучки»: удивительный мир простейших полностью увлечет ребенка и раскроет ему множество тайн окружающего мира.

Описание

Микроскопом Bresser Junior 40x-640x легко управлять, и вам не придется долго объяснять ребенку, как им пользоваться. Маленький ученый научится изучать микропрепараты в течение нескольких минут. В конструкции нет опасных съемных частей, поэтому вы сможете оставить ребенка с микроскопом наедине. Оптическая система микроскопа состоит из двухпозиционного окуляра, рассчитанного на два увеличения, и револьверного устройства с тремя объективами разной кратности. В совокупности образцы можно рассматривать при увеличении от 40 до 640 крат. Для смены кратности необходимо или повернуть диск с объективами, или вывернуть окуляр.

Микроскоп Bresser Junior 40x-640x можно не только использовать дома, но и брать в школу, на дачу, в гости или на улицу. Микроскоп имеет встроенную светодиодную подсветку, которая работает от трех батареек типа АА (включены в комплект), и не требует подключения к сети. Яркость подсветки можно регулировать.

Предметный столик микроскопа снабжен металлическими зажимами для удержания микропрепаратов. Под столиком расположен диск с диафрагмами – прямо как во «взрослом» микроскопе. С его помощью можно регулировать степень освещенности образца.

В комплект поставки включен набор для проведения опытов. В него входят готовые микропрепараты, инструменты для создания собственных образцов, чистые предметные и покровные стекла, флаконы с образцами и инкубатор для артемии. Сразу после вскрытия коробки юный ученый сможет приступить к исследованиям и даже вырастить в небольшой колбочке живого морского рачка.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки монокулярные
  • Увеличение, крат 40–640
  • Окуляры WF10x–16x (двухпозиционный)
  • Объективы 4x, 10x, 40x
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диафрагма диск с диафрагмами
  • Фокусировка грубая
  • Корпус пластик
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Питание от батареек/аккумулятора 3 шт. типа АА (в комплекте)
  • Вес, кг 0,556
  • Габариты, мм 160х100х220
  • Расположение подсветки нижняя
  • Метод исследования светлое поле
  • Набор для опытов в комплекте есть

Комплектация

  • Микроскоп
  • Готовые микропрепараты – 3 шт.
  • Предметные стекла – 8 шт.
  • Покровные стекла – 8 шт.
  • Наклейки для стекол – 8 шт.
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон с артемией
  • Инкубатор для разведения артемии
  • Флаконы – 3 шт.
  • Микротом
  • Пинцет
  • Пипетка
  • Лупа
  • Мерный стаканчик
  • Батарейки типа АА – 3 шт.
  • Инструкция по эксплуатации

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