Bresser TrueView 8x42 WP бинокль

Описание

Для линз и призм материалом было выбрано оптическое стекло BaK-4. Оно дополнено просветлением, поэтому картинка даже в сумерках остается яркой и хорошо читаемой. Фокусировка центральная – барабан смещен ближе к окулярам, поэтому он максимально удобен в использовании. Присутствует диоптрийная коррекция, также можно выбирать положение поворотно-выдвижных наглазников. Большой вынос зрачка позволяет с комфортом пользоваться этим биноклем тем, кто носит очки.

При необходимости бинокль может быть установлен на штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики: