Bresser TrueView 8x42 WP бинокль

Для линз и призм материалом было выбрано оптическое стекло BaK-4. Оно дополнено просветлением, поэтому картинка даже в сумерках остается яркой и хорошо читаемой. Фокусировка центральная – барабан смещен ближе к окулярам, поэтому он максимально удобен в использовании. Присутствует диоптрийная коррекция, также можно выбирать положение поворотно-выдвижных наглазников. Большой вынос зрачка позволяет с комфортом пользоваться этим биноклем тем, кто носит очки.
При необходимости бинокль может быть установлен на штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/
Характеристики:
- Спортивное назначение - охота, рыбалка, поход
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное, зеленое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Относительная яркость - 27,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 123
- Реальный угол зрения, ° - 7
- Водозащищенность - есть
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±5
- Межзрачковое расстояние, мм - 56–72
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Диаметр выходного зрачка, мм - 4,75
- Вынос выходного зрачка, мм - 17,5