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Bresser TrueView 8x42 WP бинокль
Bresser TrueView 8x42 WP бинокль
Bresser TrueView 8x42 WP бинокль
Bresser TrueView 8x42 WP бинокль

Bresser TrueView 8x42 WP бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2609

Bresser TrueView 8x42 WP бинокль. Водозащищенный roof-бинокль с возможностью установки на штатив и 8-кратное увеличением, широкое поле зрения. Оптика сделана из стекла BaK-4 и дополнена просветлением. Центральная фокусировка, диоптрийная коррекция, поворотно-выдвижные наглазники. Рекомендован для охоты, рыбалки, похода. 

Описание

Для линз и призм материалом было выбрано оптическое стекло BaK-4. Оно дополнено просветлением, поэтому картинка даже в сумерках остается яркой и хорошо читаемой. Фокусировка центральная – барабан смещен ближе к окулярам, поэтому он максимально удобен в использовании. Присутствует диоптрийная коррекция, также можно выбирать положение поворотно-выдвижных наглазников. Большой вынос зрачка позволяет с комфортом пользоваться этим биноклем тем, кто носит очки.

При необходимости бинокль может быть установлен на штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • Спортивное назначение - охота, рыбалка, поход
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное, зеленое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Относительная яркость - 27,56
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 123
  • Реальный угол зрения, ° - 7
  • Водозащищенность - есть
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±5
  • Межзрачковое расстояние, мм - 56–72
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 4,75
  • Вынос выходного зрачка, мм - 17,5

Комплектация

  • Бинокль Чехол
  • Ремешок Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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