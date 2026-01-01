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Bresser 20x микроскоп монокулярный
Bresser 20x микроскоп монокулярный
Bresser 20x микроскоп монокулярный

Bresser 20x микроскоп монокулярный

Bresser
Артикул: MTG-2570

Bresser 20x микроскоп монокулярный. Простой в управлении, надежный и безопасный оптический прибор, с которым легко справится даже маленький ребенок. Микроскоп не подключается к сети, не нуждается в батарейках, и с его помощью можно изучать множество объектов окружающего мира – камни, листья, монеты и многое другое.

Описание

Для наблюдений используется монокулярная насадка, которую можно разворачивать в удобную сторону. Она поворачивается на 360°. Наклон насадки составляет 45°, поэтому микроскоп удобен при длительных наблюдениях. Увеличение оптики составляет 20 крат.

В микроскопе нет подсветки, поэтому все исследования ведутся при естественном освещении. Образцы размещаются на предметном столике – черно-белой пластине, на которой удобно изучать и очень темные, и очень светлые объекты. Микроскоп передает четкую и контрастную картинку.

Характеристики:

  • Микроскоп для наблюдений в естественном освещении
  • Монокулярная насадка, которую можно поворачивать на 360°
  • Широкопольная оптика, 20-кратное увеличение
  • Рабочее расстояние – 80 мм
  • Прочный металлический корпус, устойчивое основание
  • Окуляры - широкопольный WF10x
  • Фокусировка - грубая
  • Объектив - 2х
  • Насадка - поворотная на 360°
  • Вес - 1,73 с кейсом. 

Комплектация

  • Микроскоп
  • Широкопольный окуляр WF10x
  • Черно-белая пластина
  • Пылезащитный чехол
  • Жесткий кейс с ручкой
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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