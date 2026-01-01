Bresser 20x микроскоп монокулярный

Для наблюдений используется монокулярная насадка, которую можно разворачивать в удобную сторону. Она поворачивается на 360°. Наклон насадки составляет 45°, поэтому микроскоп удобен при длительных наблюдениях. Увеличение оптики составляет 20 крат.
В микроскопе нет подсветки, поэтому все исследования ведутся при естественном освещении. Образцы размещаются на предметном столике – черно-белой пластине, на которой удобно изучать и очень темные, и очень светлые объекты. Микроскоп передает четкую и контрастную картинку.
Характеристики:
- Микроскоп для наблюдений в естественном освещении
- Монокулярная насадка, которую можно поворачивать на 360°
- Широкопольная оптика, 20-кратное увеличение
- Рабочее расстояние – 80 мм
- Прочный металлический корпус, устойчивое основание
- Окуляры - широкопольный WF10x
- Фокусировка - грубая
- Объектив - 2х
- Насадка - поворотная на 360°
- Вес - 1,73 с кейсом.