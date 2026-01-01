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Bresser Hunter 7x50 бинокль
Bresser Hunter 7x50 бинокль
Bresser Hunter 7x50 бинокль
Bresser Hunter 7x50 бинокль
Bresser Hunter 7x50 бинокль
Bresser Hunter 7x50 бинокль

Bresser Hunter 7x50 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2591

Bresser Hunter 7x50 бинокль. Подойдет для наблюдений, проводимых как при ярком свете дня, так и в условиях слабой освещенности. Если вам доведется пользоваться этим биноклем в тумане, на рассвете или просто при облачном небе, вы останетесь довольны качеством и яркостью изображения. Именно благодаря светосиле, Bresser Hunter 7x50 популярен среди туристов, охотников, рыболовов и поклонников активного отдыха на природе. 

Описание

Бинокль обладает небольшими габаритами, он дает чрезвычайно точное и контрастное изображение предметов – это стало возможным благодаря прогрессивной оптической системе типа porro (Порро). Высокого качества цветопередачи, а также отсутствия каких бы то ни было дефектов и искажений, позволяет достичь качественная оптика, изготовленная из стекла ВК-7. Бинокль имеет достаточно небольшую минимальную дистанцию фокусировки (5 м).

При создании дизайна бинокля, конструкторы во главу угла поставили его эргономичность, вот почему легкий и прочный пластиковый корпус так удобно держать в руках – этому способствуют специальные резиновые накладки. Для максимального комфорта здесь присутствуют резиновые наглазники.

Вы легко сможете корректировать межзрачковое расстояние, а также диоптрийную силу каждого окуляра, таким образом, даже если вы пользуетесь очками, они не помешают в работе с биноклем. Бинокль имеет центральную фокусировку.

Конструкция бинокля позволяет установить его на штатив про помощи специального адаптера (адаптер в комплект не входит). Это значительно удобнее при длительных наблюдениях, чем держать бинокль в руках. Адаптер для установки бинокля на штатив в комплект не входит.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 7
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BK-7
  • Покрытие линз - полное, синее
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Относительная яркость - 51,02
  • Сумеречный фактор - 18,71
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 122
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 6,97
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - есть регулировка
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 7,1
  • Диоптрийная коррекция, D - ±7
  • Наглазники окуляров - резиновые
  • Вес - 784 гр. 

Комплектация

  • Бинокль Bresser Hunter 7x50
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Шейный ремень
  • Чехол

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