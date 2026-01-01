Bresser Hunter 7x50 бинокль

Бинокль обладает небольшими габаритами, он дает чрезвычайно точное и контрастное изображение предметов – это стало возможным благодаря прогрессивной оптической системе типа porro (Порро). Высокого качества цветопередачи, а также отсутствия каких бы то ни было дефектов и искажений, позволяет достичь качественная оптика, изготовленная из стекла ВК-7. Бинокль имеет достаточно небольшую минимальную дистанцию фокусировки (5 м).
При создании дизайна бинокля, конструкторы во главу угла поставили его эргономичность, вот почему легкий и прочный пластиковый корпус так удобно держать в руках – этому способствуют специальные резиновые накладки. Для максимального комфорта здесь присутствуют резиновые наглазники.
Вы легко сможете корректировать межзрачковое расстояние, а также диоптрийную силу каждого окуляра, таким образом, даже если вы пользуетесь очками, они не помешают в работе с биноклем. Бинокль имеет центральную фокусировку.
Конструкция бинокля позволяет установить его на штатив про помощи специального адаптера (адаптер в комплект не входит). Это значительно удобнее при длительных наблюдениях, чем держать бинокль в руках. Адаптер для установки бинокля на штатив в комплект не входит.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 7
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BK-7
- Покрытие линз - полное, синее
- Диаметр объектива (апертура), мм - 50
- Относительная яркость - 51,02
- Сумеречный фактор - 18,71
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 122
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 6,97
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - есть регулировка
- Диаметр выходного зрачка, мм - 7,1
- Диоптрийная коррекция, D - ±7
- Наглазники окуляров - резиновые
- Вес - 784 гр.