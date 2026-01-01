П-Фото NVF-795 нетканый фон 0,7х1,3 м бархатный черный

1 шт.
Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.
Используется для предметной съемки.
1 шт.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.
Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.
Manfrotto MK290DUA3-3W Dual – комплект, который состоит из штатива и головки.
Трехсекционный алюминиевый штатив имеет возможность поворота центральной колонны на 90 градусов и в горизонтальное положение. Ножки с усиленными клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. 3D-голова со стандартной съемной площадкой 200PL снабжена пузырьковым уровнем. Оснащена ручками, которые могут находиться в двух положениях: задвинуты (для того, чтобы помещалась в чехол без разборки) и выдвинуты для съемки. Максимальная нагрузка 4 кг.