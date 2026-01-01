Fotokvant BV-1420 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х2 м

DGCASE 40-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 605х330х190 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BV-1420 Black – изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет. Используется для предметной съемки. Цвет – черный. Фон практически не бликует, что делает его оптимальным выбором для предметной фотосъемки.
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DGCASE 40-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 605х330х190 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.
Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.
QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.
Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.