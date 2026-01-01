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Fotokvant BV-1420 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х2 м
Fotokvant BV-1420 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х2 м
Fotokvant BV-1420 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х2 м
Fotokvant BV-1420 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х2 м
Fotokvant BV-1420 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х2 м

Fotokvant BV-1420 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х2 м

Fotokvant
Артикул: NVF-1635

Fotokvant BV-1420 Black – изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет. Используется для предметной съемки. Цвет – черный. Фон практически не бликует, что делает его оптимальным выбором для предметной фотосъемки.

Описание

Fotokvant BV-1420 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х2 м

Комплектация

  • фон - 1 шт.

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