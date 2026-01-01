П-Фото (1203-2112) нетканый фон 2,1х3,0 м бархатный серый

Фон намотан на картонную трубу шириной 2,15 м
Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото FTR-1024.
Размер 3х6 м. Используется для фото- и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 3,05 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет. Используется для предметной съемки.
Фон намотан на картонную трубу шириной 2,15 м
1 шт.
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Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото FTR-1024.
Размер 3х6 м. Используется для фото- и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 3,05 м.
Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.
Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U.