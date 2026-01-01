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П-Фото (1203-2112) нетканый фон 2,1х3,0 м бархатный серый

П-Фото (1203-2112) нетканый фон 2,1х3,0 м бархатный серый

П-Фото
Артикул: NVF-1044

Фон студийный П-Фото изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет. Используется для предметной съемки.

 

Описание

Фон намотан на картонную трубу шириной 2,15 м

Комплектация

1 шт.

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