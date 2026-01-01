П-Фото (1203-2112) нетканый фон 2,1х3,0 м бархатный серый

Арт. NVF-9342

Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.

Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U.

