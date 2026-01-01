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П-Фото V-3060-White нетканый фон 300х600 см бархатный белый

П-Фото V-3060-White нетканый фон 300х600 см бархатный белый

П-Фото
Артикул: FTR-1024

Фон нетканый с бархатной поверхностью П-Фото FTR-1024.

Размер 3х6 м. Используется для фото- и видеосъемки. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 3,05 м.

Описание

Создайте идеальный снимок с этим профессиональным фоном для фото- и видеосъемки. Модель V-3060-White от П-Фото выполнена из нетканого материала с бархатной текстурой, которая обеспечивает чистый, молочно-белый цвет без бликов и пересветов. Увеличенный размер 300х600 см открывает безграничные возможности для реализации самых смелых творческих идей — от высокоключевой портретной съемки до масштабных коммерческих проектов.

Преимущества:

  • Идеальный белый цвет: бархатная поверхность дает мягкий, равномерный белый тон без серого оттенка, что упрощает постобработку и цветокоррекцию.
  • Впечатляющий размер: 300х600 см позволяет снимать полноростовые портреты, группы людей, крупные предметы и использовать фон в качестве драпировки для интерьерных съемок.
  • Бархатная поверхность: равномерно рассеивает свет, создавая чистый, «студийный» фон без бликов и отражений.
  • Нетканый материал: легкий, прочный, не мнется и долго сохраняет презентабельный вид.
  • Удобное хранение: поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения.

Идеальное решение для профессиональных студий, фотографов, видеографов и контент-мейкеров, которым нужен безупречный белый фон большого размера для чистых и выразительных кадров.

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