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П-Фото NVF-1040 нетканый фон 2,1х3,0 м бархатный хромакей зеленый

П-Фото NVF-1040 нетканый фон 2,1х3,0 м бархатный хромакей зеленый

П-Фото
Артикул: NVF-1040

Фон студийный П-Фото изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.

Используется для предметной съемки.

Описание

Фон намотан на картонную трубу шириной 2,15 м

Комплектация

1 шт.

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